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Beyaz fosfor nedir, yasak mı, neden yasak? Fosfor bombası nasıl çalışır, hangi ülkelerde var? İşte özellikleri, zararları...

Beyaz fosfor nedir, yasak mı, neden yasak sorusu İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Al Karama Kuleleri yakınlarına yasaklı fosfor bombası atmasıyla birlikte sıkça araştırılır oldu. Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silah olarak bilinir. Peki Fosfor bombası nasıl çalışır, hangi ülkelerde var? İşte özellikleri, zararları...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 12:37 Güncelleme 13 Ekim 2023, 12:37
Beyaz fosfor nedir, yasak mı, neden yasak? Fosfor bombası nasıl çalışır, hangi ülkelerde var? İşte özellikleri, zararları...

"1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu" kapsamına giren beyaz fosfor, yangın silahıdır. İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan, nüfusun yoğun olduğu Kerame bölgesine fosfor bombası ile saldırdı. Büyük ses getiren bu olayla birlikte beyaz fosfor hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Beyaz fosfor nedir, yasak mı, neden yasak? Fosfor bombası nasıl çalışır, hangi ülkelerde var? İşte özellikleri, zararları...

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır.

Beyaz fosfor, yüksek sıcaklıklarda yanan bir bileşiktir. Bu bombanın patlaması durumunda, beyaz fosfor içerikli parçacıklar hava ile temas eder ve anında yanmaya başlar. Sonuç olarak yıkıcı yangınlar başlatır.

Fosfor bombası patladığında genellikle yüksek ısı ve ışık üreten yoğun yangınlar başlatır. Patlamada beyaz fosfor parçacıkları etrafa dağılır ve hızla yanmaya başlar. Bu da büyük yangınlar ve duman oluşumuna neden olur.

FOSFOR BOMBASI YASAK MI, NEDEN YASAK?

Fosfor bombası, '1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu' kapsamına girmektedir.

'1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu' kapsamına giren fosfor bombasının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılması yasaktır.

Fosfor bombalarının kullanımı insan sağlığı ve çevre için ciddi bir tehdittir.

FOSFOR BOMBASI ZARARLARI NELERDİR?

İnsan Sağlığını Tehdit: Fosfor bombaları temas ettiği cilt üzerinde ciddi yanıklara neden olabilir. Fosfor gazlarının soluması, solunum yolu tahriplerine yol açabilir, akciğerlere zarar verebilir. Fosfor bombaları, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahiptir.

Uluslararası Hukuk İhlali: Fosfor bombalarının kullanımı, uluslararası hukuka aykırı kabul edilen bir pratiktir. Sivil Nüfusun Korunması Protokolü'nde (1977 Cenevre Sözleşmeleri) sıkı şekilde sınırlanmıştır. Fosfor bombalarının sivil nüfusa karşı kullanılması yasaktır, uluslararası hukuka aykırıdır.

Yangınlar: Fosfor bombaları büyük ve yıkıcı yangınlara sebep olurlar. Hızla yayılan yangınlar, çevresel tahribata neden olurlar.

Çevresel Zararlar: Fosfor bombaları, patladıklarında doğal çevreye ciddi zararlar verebilir. Yangınlar ormanları, tarım arazilerini ve su kaynaklarını tehdit edebilir. Ayrıca, bombaların patladığı bölgelerde toprak kirliliği ve su kirliliği riski vardır.

Fosfor bombası özellikle insan sağlığını büyük bir ölçüde tehdit eder. Fosfor dumanının solunması, ciğerlerde ani yaralar oluşmasına sebep olur. Dumanı soluyan birey, havasızlıktan boğulabilir.

Fosfor bombasına maruz kalan kişinin vücudu içten dışa doğru yanar. Yani, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmezken yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürer.

Aynı zamanda cilde temas eden beyaz fosfor oldukça ciddi ve acı verici yanıklara neden olur.


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