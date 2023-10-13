"1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu" kapsamına giren beyaz fosfor, yangın silahıdır. İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan, nüfusun yoğun olduğu Kerame bölgesine fosfor bombası ile saldırdı. Büyük ses getiren bu olayla birlikte beyaz fosfor hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Beyaz fosfor nedir, yasak mı, neden yasak? Fosfor bombası nasıl çalışır, hangi ülkelerde var? İşte özellikleri, zararları...

FOSFOR BOMBASI NEDİR? Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır. Beyaz fosfor, yüksek sıcaklıklarda yanan bir bileşiktir. Bu bombanın patlaması durumunda, beyaz fosfor içerikli parçacıklar hava ile temas eder ve anında yanmaya başlar. Sonuç olarak yıkıcı yangınlar başlatır. Fosfor bombası patladığında genellikle yüksek ısı ve ışık üreten yoğun yangınlar başlatır. Patlamada beyaz fosfor parçacıkları etrafa dağılır ve hızla yanmaya başlar. Bu da büyük yangınlar ve duman oluşumuna neden olur.