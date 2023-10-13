Beyaz fosfor nedir, yasak mı, neden yasak? Fosfor bombası nasıl çalışır, hangi ülkelerde var? İşte özellikleri, zararları...

FOSFOR BOMBASI ZARARLARI NELERDİR?
İnsan Sağlığını Tehdit: Fosfor bombaları temas ettiği cilt üzerinde ciddi yanıklara neden olabilir. Fosfor gazlarının soluması, solunum yolu tahriplerine yol açabilir, akciğerlere zarar verebilir. Fosfor bombaları, insan sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahiptir.
Uluslararası Hukuk İhlali: Fosfor bombalarının kullanımı, uluslararası hukuka aykırı kabul edilen bir pratiktir. Sivil Nüfusun Korunması Protokolü'nde (1977 Cenevre Sözleşmeleri) sıkı şekilde sınırlanmıştır. Fosfor bombalarının sivil nüfusa karşı kullanılması yasaktır, uluslararası hukuka aykırıdır.
Yangınlar: Fosfor bombaları büyük ve yıkıcı yangınlara sebep olurlar. Hızla yayılan yangınlar, çevresel tahribata neden olurlar.
Çevresel Zararlar: Fosfor bombaları, patladıklarında doğal çevreye ciddi zararlar verebilir. Yangınlar ormanları, tarım arazilerini ve su kaynaklarını tehdit edebilir. Ayrıca, bombaların patladığı bölgelerde toprak kirliliği ve su kirliliği riski vardır.
Fosfor bombası özellikle insan sağlığını büyük bir ölçüde tehdit eder. Fosfor dumanının solunması, ciğerlerde ani yaralar oluşmasına sebep olur. Dumanı soluyan birey, havasızlıktan boğulabilir.
Fosfor bombasına maruz kalan kişinin vücudu içten dışa doğru yanar. Yani, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmezken yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürer.
Aynı zamanda cilde temas eden beyaz fosfor oldukça ciddi ve acı verici yanıklara neden olur.