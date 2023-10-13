TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ 2023? 13 Ekim Twitter neden açılmıyor son dakika, ne zaman düzelecek?

Twitter kullanıcıları, Twitter'a giriş yaparken veya platformu kullanırken zorluklar yaşadıklarını bildiriyorlar. "Twitter neden açılmıyor?" ve "Twitter'a neden giremiyorum?" gibi sorgulamalar, internet arama motorlarında popüler hale geldi.

Son 24 saat raporuna bakıldığında X kullanıcılarının saat 16:00 itibari ile hata bildirimlerini arttırdığını ve daha geniş bir kitlenin sorundan etkilendiği dikkat çekiyor. Şuan için resmi bir açıklama yapılmasa da sorunun daha çok akış yenilemede yaşandığı gelen ilk bilgiler arasında.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

Popüler sosyal medya platformu Twitter'da global raporlamalar çerçevesinde herhangi bir sorun olmadığı belirtiliyor. Bölgesel ya da kullanıcı hesabı bazlı sorunlar neticesinde Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Bu tarz durumlarda ise kullanıcıların tarayıcı ve uygulama önbelleklerini temizlemeleri, sorunun çözümüne imkan tanıyabiliyor.

Twitter'da global ya da bölgesel bazda geneli kapsayan bir sorun yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.