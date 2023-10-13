Fotoğraftaki Alex De Souza’yı bulan 150 kişiden 1’i olabilir misiniz? 10 saniyede bulamayanlar kafayı yiyor

Sosyal medyanın son fenomenlerinden biri olan Alex De Souza'nın optik illüzyon testi, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Bu test, saniyeler içinde Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza'nın yüzünü bulmanızı zorlaştıran optik bir illüzyon sunuyor. Peki, gerçekten sadece 10 saniye içinde bu testi çözebilir misiniz? İşte merak edilen testin detayları!

FOTOĞRAFTAKİ ALEX DE SOUZA'YI BULABİLİR MİSİN? Alex De Souza'nın optik illüzyon testi, sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Milyonlarca insan, bu gizemi çözmek için yarıştı. Ancak ne yazık ki, çok az kişi başarılı sonuçlar elde edebildi.