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Fotoğraftaki Alex De Souza'yı bulan 150 kişiden 1'i olabilir misiniz? 10 saniyede bulamayanlar kafayı yiyor

Optik illüzyonlar, insan gözünün algılamada nasıl yanıltıcı olabileceğini gösteren ilginç fenomenlerdir. Alex De Souza'nın bu özel optik illüzyon testi, hem futbolseverleri hem de görsel sanatlara ilgi duyanları büyüleyen bir deneyim sunuyor. Görsel testi incelediğinizde, onlarca farklı futbolcunun yüzünün bir araya geldiği karmaşık bir tasarımla karşılaşırsınız. Alex De Souza'nın tanınmış yüzünü bu kalabalık içinde bulmak ise göz alıcı bir bulmaca haline gelir. Testi hazırlayanlar, bu oyunu eğlenceli ve zorlu hale getirmek için sadece 10 saniye süre verirler. Bu süre içinde Alex'in yüzünü tespit etmek gerçekten de birçok kişi için oldukça zorlu bir görev olabilir.

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 09:14 Güncelleme 14 Ekim 2023, 09:14
Fotoğraftaki Alex De Souza’yı bulan 150 kişiden 1’i olabilir misiniz? 10 saniyede bulamayanlar kafayı yiyor

Sosyal medyanın son fenomenlerinden biri olan Alex De Souza'nın optik illüzyon testi, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı. Bu test, saniyeler içinde Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex De Souza'nın yüzünü bulmanızı zorlaştıran optik bir illüzyon sunuyor. Peki, gerçekten sadece 10 saniye içinde bu testi çözebilir misiniz? İşte merak edilen testin detayları!

FOTOĞRAFTAKİ ALEX DE SOUZA'YI BULABİLİR MİSİN?

Alex De Souza'nın optik illüzyon testi, sosyal medyada kısa sürede viral hale geldi. Milyonlarca insan, bu gizemi çözmek için yarıştı. Ancak ne yazık ki, çok az kişi başarılı sonuçlar elde edebildi.

Testte Fenerbahçe'nin 2007-2008 yılları arasındaki oyuncuları yer alıyor ve sizden fotoğraftaki Alex De Souza'yı bulmanız isteniyor.

Optik illüzyon testinin içinde Alex De Souza'nın yüzü diğer futbolcuların yüzleriyle birleştirilmiş şekilde bulunuyor. Testi tamamlamak için yalnızca 10 saniyeniz var. Bu süre içinde görselin içinde kaybolan Alex De Souza'yı bulabilir misiniz? İşte tam bu noktada zekanız ve gözlerinizin keskinliği sınanıyor.


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