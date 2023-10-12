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12 Ekim 2023 HIRVATİSTAN TÜRKİYE ÖZET! Hırvatistan Türkiye maç sonucu: 0-1 | İşte maçtan dakikalar....

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ay-yıldızlılar 1-0 kazandı.

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:18 Güncelleme 13 Ekim 2023, 09:18
12 Ekim 2023 HIRVATİSTAN TÜRKİYE ÖZET! Hırvatistan Türkiye maç sonucu: 0-1 | İşte maçtan dakikalar....

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ay-yıldızlılar 1-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada milli takım gole yaklaştı. Kerem'in pasıyla Hırvatistan ceza sahası önünde topla buluşan Barış Alper, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez köşeye plasesini yaptı, kaleci Livakovic soluna uzanıp meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada ay-yıldızlı ekip yine etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Barış Alper, Kerem'e pasını verdi. Kerem'in gelişine sert şutunda, kaleci Livakovic köşeye giden topu kornere gönderdi.

13. dakikada milli takım bir kez daha gol şansını kullanamadı. Kaleci Uğurcan'ın Hırvat savunması arkasına yolladığı uzun topu kontrol eden Kerem, Livakovic ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in şutunda, Livakovic'e çarpan top kornere çıktı.

30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Barış Alper, kalesini terk eden Livakovic'in üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 1-0 önde tamamladı.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM TAKVİMİ

📌Hırvatistan-Türkiye: 12 Ekim 2023

📌Türkiye-Letonya: 15 Ekim 2023

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