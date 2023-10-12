A Milli Futbol Takımı'nın yeni Teknik Direktörü Vincenzo Montella oyuncularına güveniyor! "Biz her şeye hazırız"

İtalyan çalıştırıcı, göreve yeni başlamalarına rağmen takıma dokunduklarını söyledi. Montella, "Biraz kısa bir süremiz olsa da oyuncularımıza sahada görmek istediklerimizi anlattım. Öyle bir Türkiye göstereceğiz ki; geçmişe nazaran daha farklı işler yapan ve sahada daha farklı duran bir Türkiye olacak" diyerek iddialı bir açıklamada bulundu. Arda Güler ve Mert Günok'un önemli eksikler olduğunu aktaran tecrübeli hoca, Yusuf Sarı'nın da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini bildirdi.

Montella, son dünya üçüncüsü ile zorlu bir sınav vereceklerini söyledi. İlk maçında en güçlü takımla karşılaşacak olmasına değerlendiren Montella, "Bunu bir şans ya da şanssızlık olarak görmüyorum. Hem kendimizi deneyeceğimiz, hem de çalıştıklarımızı sahada görmek istediğimiz bir maç olacak. Matematikte eksi ile eksinin çarpımı artı olur" dedi.

Bütün taktiklere saygı duyduğunu belirten Montella, "Ben buraya geldiğimden beni iştahlı, değişime hazır bir futbolcu grubu gördüm. Rakibimiz son Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş bir takım. Biz her şeye hazırız" diyerek iddialı bir çıkış yaptı.

EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyecek olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Kültürel olarak çok yakın iki ülkenin ev sahipliği yaptığı bir turnuva olacak. 9 sene sonra burada olur muyum, neden olmasın?" yorumunda bulundu.