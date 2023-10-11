İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın bahsettiği Tufan Füzesi menzili hangi savaşlarda kullanıldı? Tufan Füzesi nedir, özellikleri ne?

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten İsrail-Hamas çatışmaları, onlarca sivilin hayatını kaybetmesine neden olurken, çatışmanın tarafları arasındaki gerilim daha da artıyor. Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde İsrail'e yönelik saldırılara başlamıştı. İsrail ise karşılık vererek savaş ilan etti. Çatışmanın tırmanmasıyla birlikte, el-Kassam Tugayları son bir açıklama yaparak sivillere yönelik saldırıların devam etmesi halinde Tufan Füzesi'nin kullanılacağını açıkladı. İşte Tufan Füzesi hakkında detaylar...

TUFAN FÜZESİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Tufan füzesi, İran tarafından 2002 yılında üretilen, ABD'nin BGM-71 TOW füzesi baz alınarak yapılmış bir füze olarak biliniyor. Füzenin 3.5 km'den fazla menzili bulunurken daha fazla vurucu güce sahip birçok varyantı da geliştirilmiştir. Tufan füzesini Irak, İran, Suriye, Yemen gibi ülkeler resmi olarak kullanıyor.