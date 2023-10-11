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İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın bahsettiği Tufan Füzesi menzili hangi savaşlarda kullanıldı? Tufan Füzesi nedir, özellikleri ne?

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın bahsettiği Tufan Füzesi merak ediliyor. Tufan Füzesi, İran tarafından 2002 yılında üretilen ve ABD'nin BGM-71 TOW füzesi baz alınarak yapılmış bir füze olarak bilinir. Bu füze, 3.5 kilometreden fazla bir menzile sahiptir ve birçok varyantı daha fazla vurucu güçle geliştirilmiştir. Tufan Füzesi, resmi olarak Irak, İran, Suriye, Yemen gibi ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Tufan Füzesi, bu ülkelerde farklı versiyonlarıyla kullanılmaktadır. Özellikle İran, Tufan Füzesi'ni kendi ihtiyaçlarına göre uyarlayarak geliştirmiştir. Peki Tufan Füzesi menzili hangi savaşlarda kullanıldı? Tufan Füzesi nedir, özellikleri ne?

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 13:13 Güncelleme 12 Ekim 2023, 13:13
İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın bahsettiği Tufan Füzesi menzili hangi savaşlarda kullanıldı? Tufan Füzesi nedir, özellikleri ne?

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten İsrail-Hamas çatışmaları, onlarca sivilin hayatını kaybetmesine neden olurken, çatışmanın tarafları arasındaki gerilim daha da artıyor. Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde İsrail'e yönelik saldırılara başlamıştı. İsrail ise karşılık vererek savaş ilan etti. Çatışmanın tırmanmasıyla birlikte, el-Kassam Tugayları son bir açıklama yaparak sivillere yönelik saldırıların devam etmesi halinde Tufan Füzesi'nin kullanılacağını açıkladı. İşte Tufan Füzesi hakkında detaylar...

TUFAN FÜZESİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tufan füzesi, İran tarafından 2002 yılında üretilen, ABD'nin BGM-71 TOW füzesi baz alınarak yapılmış bir füze olarak biliniyor. Füzenin 3.5 km'den fazla menzili bulunurken daha fazla vurucu güce sahip birçok varyantı da geliştirilmiştir. Tufan füzesini Irak, İran, Suriye, Yemen gibi ülkeler resmi olarak kullanıyor.

TUFAN FÜZESİNİ HANGİ ÜLKELER KULANIYOR?

Tufan Füzesini kullanan ülkeler arasında Irak, İran, Suriye, Yemen kullanıyor. Ayrıca son olarak İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada sivillere yönelik İsrail'in saldırılarının durmaması halinde Tufan füzesinin kullanılacağı açıklanmıştı.

TUFAN FÜZESİ HANGİ SAVAŞLARDA KULLANILDI?TUFAN FÜZESİ HANGİ SAVAŞLARDA KULLANILDI?

2006 Lübnan Savaşı

Suriye İç Savaşı

Irak İç Savaşı

Yemen İç Savaşı

Tufan füzesinin çeşitleri arasında Tufan-1, Tufan-2, Tufan 2B,Tufan-5, Kayım yer almaktadır.


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