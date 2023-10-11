B3 vitaminini yok ediyor: Makarnayı sakın böyle süzmeyin! Meğer tüm ev hanımları yanlış yapıyormuş

Bu makarna süzme yöntemi hem makarnadaki tüm vitaminlerden faydalanmanızı sağlayacak hem de işleminizi çok daha kolaylaştıracak. Geleneksel olarak makarnayı süzmek için suyun süzülmesini bekleriz. Son günlerin en popüler yaratıcı mutfak trendi, bu işi başka bir boyuta taşıyor. İşte makarna süzemenin en sağlıklı yolu...