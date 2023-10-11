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B3 vitaminini yok ediyor: Makarnayı sakın böyle süzmeyin! Meğer tüm ev hanımları yanlış yapıyormuş

Makarna süzme, mutfakta yaratıcılığınızı konuşturmanıza olanak tanıyan ve herkesin aklını başından alabilecek kadar basit bir fikirdir. Günümüzde sosyal medya platformları, özellikle TikTok ve Instagram gibi görsel odaklı mecralar, bu tür yaratıcı yemek tariflerinin hızla yayılmasını sağlıyor. Makarna süzme, bu platformlarda popülerlik kazanan bir yemek tarifi haline geldi. Makarna süzme işlemi oldukça basittir ve evde kolayca uygulanabilir. İşte makarna süzmenin en kolay ve sağlıklı yolu.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 13:05 Güncelleme 12 Ekim 2023, 13:05
B3 vitaminini yok ediyor: Makarnayı sakın böyle süzmeyin! Meğer tüm ev hanımları yanlış yapıyormuş

Bu makarna süzme yöntemi hem makarnadaki tüm vitaminlerden faydalanmanızı sağlayacak hem de işleminizi çok daha kolaylaştıracak. Geleneksel olarak makarnayı süzmek için suyun süzülmesini bekleriz. Son günlerin en popüler yaratıcı mutfak trendi, bu işi başka bir boyuta taşıyor. İşte makarna süzemenin en sağlıklı yolu...

MAKARNA SÜZMENİN EN KOLAY YOLU!

🍝 Geleneksel makarna süzme yöntemi, tencerenin içindeki makarnayı süzgece döküp ardından suyun süzülmesini beklemeyi gerektiriyor.

🎥 Ancak son dönemin popüler yöntemi bu alışılmış durumu baştan aşağı değiştiriyor.

🍲 Yeni yönteme göre makarnayı süzmek için süzgeci tencerenin ağzına kapatıyorsunuz.

⏱️ Bu basit fikir mutfakta yaratıcılığı ön plana çıkarırken aynı zamanda zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor.

🧐 Elbette bu tekniği uygularken tencere ile süzgeci bir arada tutmanın zorluğunu unutmamak gerekiyor.

MAKARNAYI BÖYLE SÜZMEK VİTAMİNİNİ GÖTÜRÜYOR

Makarnayı haşladıktan sonra uzun süre suda tutmak ve kendi suyunu tamamen süzmek makarnanın içindeki vitamini alıp götürüyor.

Bu nedenle uzmanlar makarnanın haşlanmaya devam etmesini sonlandırmak için 1 bardak soğuk su ekleyip yukarıda belirtilen süzme tekniğinin kullanılmasını öneriyor.


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