B3 vitaminini yok ediyor: Makarnayı sakın böyle süzmeyin! Meğer tüm ev hanımları yanlış yapıyormuş

Bu makarna süzme yöntemi hem makarnadaki tüm vitaminlerden faydalanmanızı sağlayacak hem de işleminizi çok daha kolaylaştıracak. Geleneksel olarak makarnayı süzmek için suyun süzülmesini bekleriz. Son günlerin en popüler yaratıcı mutfak trendi, bu işi başka bir boyuta taşıyor. İşte makarna süzemenin en sağlıklı yolu...
MAKARNA SÜZMENİN EN KOLAY YOLU!
🍝 Geleneksel makarna süzme yöntemi, tencerenin içindeki makarnayı süzgece döküp ardından suyun süzülmesini beklemeyi gerektiriyor.
🎥 Ancak son dönemin popüler yöntemi bu alışılmış durumu baştan aşağı değiştiriyor.
🍲 Yeni yönteme göre makarnayı süzmek için süzgeci tencerenin ağzına kapatıyorsunuz.
⏱️ Bu basit fikir mutfakta yaratıcılığı ön plana çıkarırken aynı zamanda zaman ve enerji tasarrufu sağlıyor.