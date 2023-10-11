15 günde 7 kilo verdiriyor: Ender Saraç’ın ısrarla önerdiği diyet!

Hurma Diyeti Nasıl Yapılır?
Hurma diyeti, hem göbeği eriten hem de kilo vermeyi destekleyen etkili bir diyet türüdür. Her öğünde 7 adet hurma ve bir kase light yoğurt tüketerek günlük toplamda 21 hurma ve 3 kase yoğurt tüketmelisiniz. Ayrıca, hurma yoğurt diyetini uygularken gün boyunca bol su içmeyi unutmayın. Bu, diyetin etkinliğini artırmanıza yardımcı olacaktır.
İpucu: Hurmaları Suyla Bekletin!
Hurma diyetinin etkisini artırmak ve kalori alımını azaltmak için hurmaları bir gün önceden suya yatırmanızı öneririz. Hurmaları bıçakla ortadan ikiye keserek suyun içine koyun. Böylece hurmaların laksatif etkisi artacak ve bağırsaklarınızı yumuşatacaktır. Bu sayede tokluk hissiniz daha uzun süre devam edecektir.
Hurma Diyeti Programı
Hurma diyeti programı oldukça basittir ve ara öğünler içermez. Sadece sınırsız su ve yeşil çay içmek serbesttir. İşte hurma yoğurt diyeti programı:
Sabah Kahvaltısı: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma
Öğlen Yemeği: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma
Akşam Yemeği: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma
Not: Herhangi bir diyet programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız önemlidir. Sağlığınızı riske atmadan kilo vermek her zaman en iyisi olacaktır.