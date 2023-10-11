15 günde 7 kilo verdiriyor: Ender Saraç’ın ısrarla önerdiği diyet!

Kilo verme sürecinde, göbek bölgesindeki yağların eritilmesi genellikle en zorlu dönem olarak kabul edilir. Sağlık uzmanları, bu süreçte tüketilen besinlerin büyük bir önem taşıdığını vurguluyorlar. Dr. Ender Saraç, sağlıklı kilo verme konusunda önemli bir sırrı paylaşarak, sadece bir hafta içinde etkili sonuçlar almanıza yardımcı olabilecek bir yöntemi ortaya koyuyor. İşte hızla zayıflatan ve göbek yağlarını eriten bu besin hakkında ayrıntılar....

Hurmanın Sağlığa Faydaları



Hurma, lif açısından zengin, glisemik indeksi düşük ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olan harika bir besindir. Aynı zamanda kalorisi de oldukça düşüktür. Ortalama bir hurmanın sadece 42 kalori olduğunu düşünün! Bu da demek oluyor ki hurma yoğurt diyeti sırasında günlük 900 kaloriden az alacaksınız.