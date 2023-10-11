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15 günde 7 kilo verdiriyor: Ender Saraç'ın ısrarla önerdiği diyet!

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ve sindirim problemleriyle başa çıkmak artık çok daha kolay! Hurma yoğurt diyeti, kabızlık ve hazımsızlık sorunu yaşayanlar için mükemmel bir zayıflama çözümü sunuyor. Hem etkili hem de sağlıklı olan bu diyet, 15 günde 7 kilo vermenizi sağlayabilir. Ayrıca, alternatif bir hurma diyeti planı da sunacağız.

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 13:20 Güncelleme 12 Ekim 2023, 13:20
15 günde 7 kilo verdiriyor: Ender Saraç’ın ısrarla önerdiği diyet!

Kilo verme sürecinde, göbek bölgesindeki yağların eritilmesi genellikle en zorlu dönem olarak kabul edilir. Sağlık uzmanları, bu süreçte tüketilen besinlerin büyük bir önem taşıdığını vurguluyorlar. Dr. Ender Saraç, sağlıklı kilo verme konusunda önemli bir sırrı paylaşarak, sadece bir hafta içinde etkili sonuçlar almanıza yardımcı olabilecek bir yöntemi ortaya koyuyor. İşte hızla zayıflatan ve göbek yağlarını eriten bu besin hakkında ayrıntılar....

Hurmanın Sağlığa Faydaları

Hurma, lif açısından zengin, glisemik indeksi düşük ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olan harika bir besindir. Aynı zamanda kalorisi de oldukça düşüktür. Ortalama bir hurmanın sadece 42 kalori olduğunu düşünün! Bu da demek oluyor ki hurma yoğurt diyeti sırasında günlük 900 kaloriden az alacaksınız.

Göbeğinizden Kurtulun!

Hurma Diyeti: Ender Saraç'ın Tavsiyeleri

Ünlü beslenme uzmanı Ender Saraç'ın önerdiği hurma diyeti oldukça basittir. Bu diyette sadece hurma, yoğurt, yeşil çay ve su tüketebilirsiniz. Günde en fazla 21 hurma yemeniz tavsiye edilir. Hurma diyetini uygulamak için ara vermeden 7 gün boyunca devam etmelisiniz. Diyet sonucunda vereceğiniz kilo 5 ile 7 kilo arasında değişebilir. Ayrıca, diyet sırasında günde en az 40 dakika yürüyüş yapmanız önerilir.

Hurma Diyeti Nasıl Yapılır?

Hurma diyeti, hem göbeği eriten hem de kilo vermeyi destekleyen etkili bir diyet türüdür. Her öğünde 7 adet hurma ve bir kase light yoğurt tüketerek günlük toplamda 21 hurma ve 3 kase yoğurt tüketmelisiniz. Ayrıca, hurma yoğurt diyetini uygularken gün boyunca bol su içmeyi unutmayın. Bu, diyetin etkinliğini artırmanıza yardımcı olacaktır.

İpucu: Hurmaları Suyla Bekletin!

Hurma diyetinin etkisini artırmak ve kalori alımını azaltmak için hurmaları bir gün önceden suya yatırmanızı öneririz. Hurmaları bıçakla ortadan ikiye keserek suyun içine koyun. Böylece hurmaların laksatif etkisi artacak ve bağırsaklarınızı yumuşatacaktır. Bu sayede tokluk hissiniz daha uzun süre devam edecektir.

Hurma Diyeti Programı

Hurma diyeti programı oldukça basittir ve ara öğünler içermez. Sadece sınırsız su ve yeşil çay içmek serbesttir. İşte hurma yoğurt diyeti programı:

Sabah Kahvaltısı: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Öğlen Yemeği: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Akşam Yemeği: 1 kase light yağsız yoğurt ve 7 adet hurma

Not: Herhangi bir diyet programına başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız önemlidir. Sağlığınızı riske atmadan kilo vermek her zaman en iyisi olacaktır.


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