Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, ülkenin işçi ve işverenlerinin yanı sıra emekliler ve sosyal yardım alan vatandaşlar için büyük bir önem taşıyor. Bu açıklamaların en dikkat çekici yönlerinden biri, işçilerin haklarının güçlendirilmesi ve iş güvencesinin artırılmasıyla ilgilidir. Bakan Işıkhan, işçi haklarının korunması ve iş güvencesinin artırılması konularında önemli düzenlemeleri duyurdu. İşçilerin iş sözleşmeleri ve çalışma koşulları daha fazla koruma altına alınacak. Ayrıca, işçilere daha fazla sosyal yardım ve destek sağlanması planlanıyor.
Türkiye'de son dönemde gündemi meşgul eden konulardan biri, 2. Torba Yasa maddelerinin kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması olmuştur. Bu yeni torba yasada yer alan maddeler arasında emekli cumhuriyet ikramiyesi, ev hanımlarının emekliliği, emekli zammı, taşerona kadro gibi konular özellikle merak konusu olmuştur. İşte, 2. Torba Yasa hakkında bilmeniz gerekenler...
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret, ev hanımlarına emeklilik ve kamu çalışanlarına iyileştirme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "EYT kapsamında 2 milyon kişiye emeklilik yolu açıldı, 250 bin kişinin de emeklilik süreci devam ediyor." dedi. Öte yandan Bakanı Vedat Işıkhan canlı yayında emeklilere ikramiye müjdesinin detaylarını da tarih vererek açıkladı.
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli maaşlarında düzenleme için çalışmaları yaptıklarını kaydederek bugün Meclis'e sunacaklarını kaydetti.