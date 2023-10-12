Bakan Vedat Işıkhan kalem kalem son durumu açıkladı: 30 Maddelik Torba Yasada Meclis tarihi netleşti! Bağkur prim indirimi, taşerona kadro...

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları, ülkenin işçi ve işverenlerinin yanı sıra emekliler ve sosyal yardım alan vatandaşlar için büyük bir önem taşıyor. Bu açıklamaların en dikkat çekici yönlerinden biri, işçilerin haklarının güçlendirilmesi ve iş güvencesinin artırılmasıyla ilgilidir. Bakan Işıkhan, işçi haklarının korunması ve iş güvencesinin artırılması konularında önemli düzenlemeleri duyurdu. İşçilerin iş sözleşmeleri ve çalışma koşulları daha fazla koruma altına alınacak. Ayrıca, işçilere daha fazla sosyal yardım ve destek sağlanması planlanıyor.