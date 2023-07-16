YKS puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler 2023! 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim?

ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) sınavlarının sonuçları merakla beklenirken, adaylar tercihlerini yapacakları üniversiteleri belirlemek için heyecanla tercih kılavuzunu bekliyorlar. Sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da erişime açılması planlanıyor ve sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Peki, YKS puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler 2023 nasıl? 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte detaylar...
ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu, adaylara puanlarına ve başarı sıralamalarına göre hangi üniversitelere girebileceklerini belirleme konusunda önemli bir kaynak olacak. Kılavuzda yer alacak üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları, adayların tercih yaparken doğru bir değerlendirme yapmalarına yardımcı olacak.
ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) taban puanları ve meslekleri, 17-18 Haziran'da düzenlenen üniversite sınavıyla gündeme geldi. ÖSYM takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da erişime açılacak.
Sonuç açıklamasından sonra ise tercihler başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunda Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları yer alacak.
Sınavın ardından adaylar YSK soru ve cevap anahtarının yayınlandıktan sonra cevaplarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplayacak. İşte 2023 YKS taban puanları ve üniversite başarı sıralaması...
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