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27 Temmuz YKS tercih kılavuzu ÖSYM AİS sonuç sayfasında! 2023 YKS üniversite tercih ekranı! Üniversite tercihi nasıl yapılır, nelere dikkat edilir, ne zaman bitiyor?

Bugün itibarıyla 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih maratonu başladı! Binlerce üniversite adayı, geçtiğimiz hafta öğrendikleri YKS sonuçlarına göre, puanlarıyla işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden gerçekleştirecekler. 13 günlük süreçte tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, bu kez tercih sonuçlarını beklemeye başlayacaklar. "YKS tercihleri nasıl yapılır, nelere dikkat edilmeli?" gibi birçok soru da gündemde. Öğrencilere kılavuzluk etmek amacıyla, ÖSYM, üniversite taban puanları, kontenjanları gibi detayların yer aldığı YKS tercih kılavuzunu erişime açmıştır. İşte ÖSYM AİS ile YKS tercih ekranı robotu ve kılavuzda yer alan tüm detaylar.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 11:14 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 12:30
27 Temmuz YKS tercih kılavuzu ÖSYM AİS sonuç sayfasında! 2023 YKS üniversite tercih ekranı! Üniversite tercihi nasıl yapılır, nelere dikkat edilir, ne zaman bitiyor?

Bu yıl, üniversitelerde toplam 1 milyon 111 bin kontenjan yer alacak. Adaylar, puanlarını göz önünde bulundurarak YKS tercih robotu aracılığıyla tercihlerini yapacaklar. ÖSYM kılavuzuna göre, adayların toplamda 24 tercih hakkı bulunmaktadır. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, tercih sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekleyecekler. YKS tercihleri, ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar, tercihlerini yaparken dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır.

2023 YKS Tercihleri Başladı

2023-2024 YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercih tarihleri belli oldu. Buna göre, YKS tercihleri bugün başlıyor!

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler, 27 Temmuz 2023 Perşembe (bugün) başlıyor ve 8 Ağustos 2023 Salı günü sona erecek.

13 gün sürecek olan YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2023 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM AİS Tercih Sonucu Sorgulama

ÖSYM AİS, adayların tercih sonuçlarını öğrenmek için kullanılan resmi platformdur. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde adaylar, sonuçlarına kolayca ulaşabilir ve detaylı bilgiler edinebilirler.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemi de yoğun bir şekilde devam etti. Adaylar, puanlarına ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yaparak üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürme adına önemli adımlar attılar.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklanacak!

YKS'de Kaç Tercih Hakkı Var?

ÖSYM tercih kılavuzuna göre adayların en fazla 24 tane tercih sıralaması yapma hakkı bulunmaktadır. Bu şekilde, hedefledikleri bölümleri ve üniversiteleri tercih edebilirler. Ancak adayların, 24 tercihlik listeyi tamamen doldurma zorunluluğu yoktur. Yani istedikleri kadar tercih yapabilirler.

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Yapılacak?

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra, kayıt işlemi için son adım gerçekleştirilecektir. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, belirtilen tarihler arasında ilgili üniversitelere başvurarak kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve tarihlerine göre işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Elektronik kayıt yapacak adaylar, üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve tarihlerine göre işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Günümüzde birçok üniversite, kayıt işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmektedir. Bu yöntemle kayıt yaptıracak olan adaylar, üniversitelerin duyurularına ve belirtilen tarih aralıklarına dikkat etmelidirler.

YKS Tercihleri Nasıl Yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayları heyecanla tercih sürecine adım atmaktadır. YKS tercihleri, gençlerin geleceklerini şekillendirecek olan önemli bir adımdır. Bu makalede, YKS tercihleri nasıl yapılır ve nelere dikkat edilmelidir, detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

YKS sonuçları açıklandıktan sonra, adaylar tercih sürecine katılabilirler. ÖSYM tarafından duyurulan tercih tarihleri ve süresi içinde adaylar, tercihlerini yapmak için online platformu kullanabilirler.

Tercih Listesi Oluşturma
Öncelikle, adayların tercih edecekleri üniversite ve bölümleri belirlemeleri gerekmektedir. Bu noktada, gelecekteki meslek ve kariyer hedefleri, ilgi alanları ve yetenekleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Tercih Sırasının Belirlenmesi
Tercih edilecek üniversite ve bölümler belirlendikten sonra, adayların bu tercihleri sırasına koymaları önemlidir. Sıralama, adayların tercih ettikleri programlara olan önceliklerine göre düzenlenmelidir.

Tercihlerin Online Olarak Yapılması
Tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılmalıdır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih listelerini oluşturabilirler.

Kontrollerin Yapılması

Tercihler tamamlandıktan sonra, adaylar tercih listelerini mutlaka kontrol etmelidirler. Yanlış veya eksik tercihler, gelecekte istenmeyen durumların yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle, tercih listesinin dikkatli bir şekilde incelenmesi büyük önem taşır.

Son Tarihlerin Takip Edilmesi
Tercih sürecinde belirlenen son tarihleri kaçırmamak çok önemlidir. ÖSYM tarafından duyurulan tarihler doğrultusunda tercihlerin tamamlanması gerekmektedir. Geç kalan adaylar, tercih şansını kaybedebilirler.

Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanmak
Tercih sürecinde kararsız kalan adaylar, okul rehberlik birimlerine veya özel danışmanlık merkezlerine başvurarak uzman görüşü alabilirler. Bu, daha bilinçli tercihler yapmalarına yardımcı olacaktır.

Başarı Sıralamalarının ve Puanların Takibi
Tercihler yapılırken, adayların başarı sıralamaları ve puanlarını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Tercih edilecek üniversite ve bölümler için belirlenen taban puanları ve başarı sıralamaları dikkate alınmalıdır.

Ek Kontenjanlardan Yararlanma İmkanı
Tercih sürecinde bazı üniversiteler ek kontenjanlar açabilirler. Bu nedenle, tercihler tamamlandıktan sonra düzenli olarak üniversitelerin duyurularını takip etmek faydalı olacaktır.


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