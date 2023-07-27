27 Temmuz YKS tercih kılavuzu ÖSYM AİS sonuç sayfasında! 2023 YKS üniversite tercih ekranı! Üniversite tercihi nasıl yapılır, nelere dikkat edilir, ne zaman bitiyor?

YKS'de Kaç Tercih Hakkı Var? ÖSYM tercih kılavuzuna göre adayların en fazla 24 tane tercih sıralaması yapma hakkı bulunmaktadır. Bu şekilde, hedefledikleri bölümleri ve üniversiteleri tercih edebilirler. Ancak adayların, 24 tercihlik listeyi tamamen doldurma zorunluluğu yoktur. Yani istedikleri kadar tercih yapabilirler.

Üniversite Kayıtları Ne Zaman Yapılacak? Tercih sonuçları açıklandıktan sonra, kayıt işlemi için son adım gerçekleştirilecektir. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, belirtilen tarihler arasında ilgili üniversitelere başvurarak kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve tarihlerine göre işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Elektronik kayıt yapacak adaylar, üniversiteler tarafından duyurulan belgelere ve tarihlerine göre işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Günümüzde birçok üniversite, kayıt işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmektedir. Bu yöntemle kayıt yaptıracak olan adaylar, üniversitelerin duyurularına ve belirtilen tarih aralıklarına dikkat etmelidirler.

YKS Tercihleri Nasıl Yapılır? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayları heyecanla tercih sürecine adım atmaktadır. YKS tercihleri, gençlerin geleceklerini şekillendirecek olan önemli bir adımdır. Bu makalede, YKS tercihleri nasıl yapılır ve nelere dikkat edilmelidir, detaylı bir şekilde açıklanacaktır. YKS sonuçları açıklandıktan sonra, adaylar tercih sürecine katılabilirler. ÖSYM tarafından duyurulan tercih tarihleri ve süresi içinde adaylar, tercihlerini yapmak için online platformu kullanabilirler. Tercih Listesi Oluşturma

Öncelikle, adayların tercih edecekleri üniversite ve bölümleri belirlemeleri gerekmektedir. Bu noktada, gelecekteki meslek ve kariyer hedefleri, ilgi alanları ve yetenekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Tercih Sırasının Belirlenmesi

Tercih edilecek üniversite ve bölümler belirlendikten sonra, adayların bu tercihleri sırasına koymaları önemlidir. Sıralama, adayların tercih ettikleri programlara olan önceliklerine göre düzenlenmelidir.

Tercihlerin Online Olarak Yapılması

Tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılmalıdır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih listelerini oluşturabilirler. Kontrollerin Yapılması Tercihler tamamlandıktan sonra, adaylar tercih listelerini mutlaka kontrol etmelidirler. Yanlış veya eksik tercihler, gelecekte istenmeyen durumların yaşanmasına neden olabilir. Bu nedenle, tercih listesinin dikkatli bir şekilde incelenmesi büyük önem taşır. Son Tarihlerin Takip Edilmesi

Tercih sürecinde belirlenen son tarihleri kaçırmamak çok önemlidir. ÖSYM tarafından duyurulan tarihler doğrultusunda tercihlerin tamamlanması gerekmektedir. Geç kalan adaylar, tercih şansını kaybedebilirler. Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanmak

Tercih sürecinde kararsız kalan adaylar, okul rehberlik birimlerine veya özel danışmanlık merkezlerine başvurarak uzman görüşü alabilirler. Bu, daha bilinçli tercihler yapmalarına yardımcı olacaktır.

Başarı Sıralamalarının ve Puanların Takibi

Tercihler yapılırken, adayların başarı sıralamaları ve puanlarını göz önünde bulundurmaları önemlidir. Tercih edilecek üniversite ve bölümler için belirlenen taban puanları ve başarı sıralamaları dikkate alınmalıdır. Ek Kontenjanlardan Yararlanma İmkanı

Tercih sürecinde bazı üniversiteler ek kontenjanlar açabilirler. Bu nedenle, tercihler tamamlandıktan sonra düzenli olarak üniversitelerin duyurularını takip etmek faydalı olacaktır.