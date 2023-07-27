2023 üniversite taban puanları kontenjan bilgileri merak konusu oldu. Üniversite taban puanları ve kontenjanları ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuzla duyuruluyor. YÖK Atlas tercih robotu ile aldığınız puana göre hangi üniversiteye yerleşebileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte, YÖK Atlas tercih robotu giriş ekranı!