🏡TOKİ ÇORUM KURA CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 13 Temmuz 2023 Çorum 2. 3. bölge TOKİ kura çekiliş sonuçlar açıklandı mı?

TOKİ ÇORUM KURA CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ'den yapılan açıklamada, ''ÇORUM MERKEZ 2. BÖLGE VE 3. BÖLGE PROJESİNDE üretilen 23 adet 1+1 tipi konut için; Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası 13 TEMMUZ 2023, Saat 11:00'de İdaremizin sosyal medya(FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır.'' denildi.