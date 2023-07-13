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    🏡TOKİ ÇORUM KURA CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 13 Temmuz 2023 Çorum 2. 3. bölge TOKİ kura çekiliş sonuçlar açıklandı mı?

    Çorum Merkez 2. bölge ve 3. bölge projesinde üretilen 1+1 tipi konut için; Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası 13 Temmuz 2023, Saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Kura çekimi TOKİ'nin sosyal medya(FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacak. Peki 13 Temmuz 2023 Çorum 2. 3. bölge TOKİ kura çekiliş sonuçlar açıklandı mı? İşte 🏡TOKİ ÇORUM KURA CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    🏡TOKİ ÇORUM KURA CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Çorum kura çekimi hakkında araştırmalar hızlandı. 1+1 konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar merakla kura sonuçlarını bekliyor. İşte detaylar...

    TOKİ ÇORUM KURA CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    TOKİ'den yapılan açıklamada, ''ÇORUM MERKEZ 2. BÖLGE VE 3. BÖLGE PROJESİNDE üretilen 23 adet 1+1 tipi konut için; Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası 13 TEMMUZ 2023, Saat 11:00'de İdaremizin sosyal medya(FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır.'' denildi.

    TOKİ ÇORUM CANLI KURA NASIL İZLENİR?

    Çorun TOKİ kuraları TOKİ'nin Youtube kanalından saat 11.00 itibariyle canlı izlenebilecek.

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        Türk Telekom
        Haberler Haberler 🏡TOKİ ÇORUM KURA CANLI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! 13 Temmuz 2023 Çorum 2. 3. bölge TOKİ kura çekiliş sonuçlar açıklandı mı?
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