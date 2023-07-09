Atlantik Konseyi'nden itiraf gibi Türkiye analizi: NATO Zirvesi öncesi övgü dolu değerlendirme

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Romanya ve Bulgaristan'ın yanı sıra Türkiye, Karadeniz bölgesindeki üç NATO üyesi ülkenin en büyüğü ve Montrö Sözleşmesi uyarınca bölgeye erişimi kontrol ediyor. İttifak'ın en büyük ikinci ordusu ve benzersiz coğrafi konumu ile Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında hem diplomatik hem de askeri açıdan çok önemli bir oyuncu olmuştur."