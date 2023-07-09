Atlantik Konseyi'nden itiraf gibi Türkiye analizi: NATO Zirvesi öncesi övgü dolu değerlendirme

NATO ülkelerinin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek zirve toplantısında Ukrayna ağırlıklı gündemle bir araya gelecek.
Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 11-12 Temmuz'da gerçekleşecek. Üyeliğe davet edilen ülke sıfatıyla İsveç'in yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda da zirvede liderler düzeyinde temsil edilecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de zirve için Vilnius'ta olacak.
İSVEÇ VE UKRAYNA MASADA
2023'ün en önemli toplantısı olarak lanse edilen zirvenin konu başlıkları bir hayli kalabalık. Zirve, ittifak için hayati öneme sahip birçok stratejik süreçte kilometre taşlarını belirleyecek.
Bunlar arasında, geçen yıl Madrid'de kabul edilen Stratejik Konsept üzerindeki ilerlemenin değerlendirilmesi, Ukrayna'nın başvurusu konusunda ileriye dönük sürecin tartışılması ve İsveç'in üyeliğine giden yolunun değerlendirilmesi yer alıyor.