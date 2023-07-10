KYK ücretsiz konaklama şartları neler, kimler başvurabilir? seyahatsever.gsb.gov.tr GSB Seyahatsever programı başvuru ekranı! Yaş sınırı ne, Öğrenci olmak şart mı?

Seyahatsever projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seyahat edecek olan gençlere Bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje olarak biliniyor. Proje, gençlerin Türkiye'yi tanımasını ve kültürel olarak kazanımlar sağlamasını hedefleniyor.

AYRINTILAR PAYLAŞILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Seyahatsever projesiyle ilgili şu bilgileri verdi;

"Gençler yurtlarımızdan 10 Temmuz – 27 Ağustos tarihleri arasında yararlanabilirler.

Yurtlarımızdan 18-30 yaş arasındaki gençler yararlanabilir.