Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa tepkisi dünya basınında: "Kurumsal ırkçılık"

Başkan Erdoğan sözlerine "Dışişleri Bakanlığımız oraya gidecek. Ayrıca orada yaşayan vatandaşlarımıza gerekli uyarılarda bulundu. Endişeyle karşıladığımız son hadiselerin bir an önce sona ermesini diliyoruz. Bu olayların Müslümanlara ve göçmenlere yönelik yeni bir baskı furyasına yol açmasında da endişe duyuyoruz. Türkler İslam düşmanlığında en çok bedel ödeyen kesimdendir." ifadeleriyle devam etti.