Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa tepkisi dünya basınında: "Kurumsal ırkçılık"

Şiddetli çatışmaların yaşandığı Fransa'da protestolar 7. günde de devam ediyor. Öte yandan dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın Fransa yorumu dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Uluslararası ajanslar, Başkan Erdoğan'ın kullandığı 'kurumsal ırkçılık' tanımını öne çıkardı.
HASAR 1 MİLYAR AVRO!
Fransa'da genç sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterilerin 7. gününde de polisin eylemcilere müdahalesi devam ediyor.
Fransız İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, protestoların 1 milyar avrodan fazla hasara yol açtığını belirtti.