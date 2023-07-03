Kabine bugün toplanıyor! Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ve torba yasa masada

BİLGİSAYAR VE TELEFON ALIMINDA VERGİ MUAFİYETİ

Bir başka konu yine gençlerin gözü kulağı orada olacak. Çünkü gençlere bir vaadi vardı Başkan Erdoğan'ın. Bilgisayar ve telefon alımında vergi muafiyetinden yararlanmaları konusu. Bu konunun da yine pakette yer alması bekleniyor.

Kabine'nin gündeminde sadece torba kanun olmayacak başka konular da gündeme gelecek. Ekonomik gelişmeler kuşkusuz bu toplantıda yer alacak. Tasarruf mali disiplin orta vadeli program 3 yıllık planlama yine masada olacak bu toplantıda.