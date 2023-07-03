Kabine bugün toplanıyor! Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ve torba yasa masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Gündemde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var.
KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR | VİDEO İZLE
İsveç'in NATO üyeliği de kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Gözler Külliye'de olacak. Hükümet bayram dönüşünde yoğun mesaisine başlıyor. Toplantı oldukça önemli.
Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler bu Kabine toplantısında ele alınacak.
TASLAK TAMAMLANMIŞ DURUMDA
Bayram boyunca çalıştı ekonomi kurmayları. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda bu çalışma yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinin taslağı bir anlamda tamamlanmış durumda.