Fransa'da yangın büyüyor: Zırhlılar sokaklarda! Yağma, gözaltılar, İç savaş tehlikesi... Emmanuel Macron'dan olay talimat...
Fransa sokakları 27 Haziran'da Nahel M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından karıştı. Sokaklarda polis ve göstericiler birbirine girerken yağmalar ve kundaklamalar peş peşe yaşanıyor. Aşırı sağcılar sokağa inerken ülkenin iç savaşa sürüklenebileceği de iddia ediliyor. İşte Fransa'dan son durum...
Fransa sokakları 27 Haziran'da Nahel M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından karıştı.
PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR
Ülkede dün gece de birçok kentte protestolar devam etti. Fransa İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, gece düzenlenen gösterilerde ülke genelinde 157 kişi gözaltına alındı ve 3 polis ve jandarma yaralandı. Bakanlık, bu bilançonun geçici olduğunu belirtti.
AŞIRI SAĞCILAR SOKAKLARDA
Nahel'in öldürülmesine tepki için sokaklara çıkanlara karşı Aşırı sağcılar da sokağa indi.
Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.
Lyon kentinde eylemciler özel polis timine yabancı cisim fırlattı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, aşırı sağcı bir grup eylemci Lyon sokaklarında, "Fransa, Fransızlara ait" sloganları attı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.