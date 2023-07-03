Fransa’da yangın büyüyor: Zırhlılar sokaklarda! Yağma, gözaltılar, İç savaş tehlikesi... Emmanuel Macron’dan olay talimat...

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Ülkede dün gece de birçok kentte protestolar devam etti. Fransa İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, gece düzenlenen gösterilerde ülke genelinde 157 kişi gözaltına alındı ve 3 polis ve jandarma yaralandı. Bakanlık, bu bilançonun geçici olduğunu belirtti.