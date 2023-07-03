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Fransa'da yangın büyüyor: Zırhlılar sokaklarda! Yağma, gözaltılar, İç savaş tehlikesi... Emmanuel Macron'dan olay talimat...

Fransa sokakları 27 Haziran'da Nahel M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından karıştı. Sokaklarda polis ve göstericiler birbirine girerken yağmalar ve kundaklamalar peş peşe yaşanıyor. Aşırı sağcılar sokağa inerken ülkenin iç savaşa sürüklenebileceği de iddia ediliyor. İşte Fransa'dan son durum...

takvim.com.tr
AJANSLAR
03.07.2023 11:17 - Son Güncelleme: 03.07.2023 11:17
Fransa’da yangın büyüyor: Zırhlılar sokaklarda! Yağma, gözaltılar, İç savaş tehlikesi... Emmanuel Macron’dan olay talimat...

Fransa sokakları 27 Haziran'da Nahel M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından karıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fransa’da yangın büyüyor: Zırhlılar sokaklarda! Yağma, gözaltılar, İç savaş tehlikesi... Emmanuel Macron’dan olay talimat...

Sokaklarda polis ve göstericiler birbirine girerken yağmalar ve kundaklamalar peş peşe yaşanıyor. Aşırı sağcılar sokağa inerken ülkede iç savaş tehlikesi de başladı.

Fransa’da yangın büyüyor: Zırhlılar sokaklarda! Yağma, gözaltılar, İç savaş tehlikesi... Emmanuel Macron’dan olay talimat...

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Ülkede dün gece de birçok kentte protestolar devam etti. Fransa İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, gece düzenlenen gösterilerde ülke genelinde 157 kişi gözaltına alındı ve 3 polis ve jandarma yaralandı. Bakanlık, bu bilançonun geçici olduğunu belirtti.

Fransa’da yangın büyüyor: Zırhlılar sokaklarda! Yağma, gözaltılar, İç savaş tehlikesi... Emmanuel Macron’dan olay talimat...

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, gece Saint-Denis kentinde kapalı otoparkta birçok aracın ateşe verildiğini kaydetti. Darmanin, yangına müdahale eden 24 yaşındaki itfaiyecinin kurtarılamadığını belirterek itfaiyecinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Fransa’da yangın büyüyor: Zırhlılar sokaklarda! Yağma, gözaltılar, İç savaş tehlikesi... Emmanuel Macron’dan olay talimat...

AŞIRI SAĞCILAR SOKAKLARDA

Nahel'in öldürülmesine tepki için sokaklara çıkanlara karşı Aşırı sağcılar da sokağa indi.

Neuilly-sur-Marne kentinde gergin anlar yaşanırken, polis eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Lyon kentinde eylemciler özel polis timine yabancı cisim fırlattı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, aşırı sağcı bir grup eylemci Lyon sokaklarında, "Fransa, Fransızlara ait" sloganları attı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir grup aşırı sağcı belediye binasının önünde bir araya geldi. Polis grubu biber gazı kullanarak dağıttı.

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