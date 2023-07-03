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    • Eğitim
    • 03.07.2023 08:41
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    • 03.07.2023 08:41
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    Çocuğum hangi okula gidecek?- e-Okul ve e-Devlet KAYIT EKRANI 2023 | Adrese göre okul sorgulama ekranı...

    Çocuğum hangi okula gidecek sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Yeni eğitim öğretim takvimine doğru geri sayıma geçilmesiyle birlikte çocuklarının kaydını yaptırmak isteyen ebeveynler, çocuklarını hangi okullara gönderebileceklerini araştırmaya başladı. Peki, çocuğum hangi okula gidecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Çocuğum hangi okula gidecek?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan E-Okul sistemi ile birlikte öğrencilerin hangi okula gidebilecekleri öğrenilebiliyor. İşte detaylar...

    İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI 69 AY OLDU

    İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) iznine bağlı olmaya devam edecek.

    Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iznine bağlı olacak. Mevcut düzenlemede MEB, bu gibi yurt ve kurumları, tespit edeceği esaslara göre denetlerken, kanunla denetim görevi ilgili bakanlıklara veriliyor. Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

    İLKOKUL 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

    İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda velilerin herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor.

    İlkokul 1. Sınıf kayıtları, otomatik olarak yapıldığı için aileler, T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-okul üzerinden çocuğunun hangi okula kaydolduğunu sorgulayabiliyor. Diğer yandan 2023-2024 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. Sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağına dair MEB tarafından bir duyuru yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandığında haberimizde yer alacaktır.

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

        BU SENE KAÇ DOĞUMLULAR İLKOKULA BAŞLAYACAK?

        69 ayını dolduran tüm öğrenciler 2023-2024 eğitim yılında ilkokula kayıt yaptırabilecekler. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde doğan ve 69 ayını tamamlayan çocuklar okula başlayacak.
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        Haberler Eğitim Çocuğum hangi okula gidecek?- e-Okul ve e-Devlet KAYIT EKRANI 2023 | Adrese göre okul sorgulama ekranı...
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