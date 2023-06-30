Ayasofya Camii önünde Yunan provokasyonu: Bir gün gerçek sahibine dönecek!

Ayasofya, İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten, 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanıldı ve 86 yıl müze olarak hizmet verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnamenin ardından 2020 yılında camii, yeniden ibadete açıldı.

YUNAN KABUL EDEMEDİ!

Tarihi şehrin en büyük öneme sahip olan Ayasofya Camii, geçmişten günümüze kadar birçok dini ve tarihi olaya şahitlik etti.

Geçtiğimiz yıllarda müze olarak kullanılan Ayasofya Camii, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020 yılında tekrardan cami olarak kapılarını açtı.

Yıllarca müze olarak kullanılan Ayasofya Camiİ'nin tekrardan ibadete açılmasına başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi.

Binlerce müslümanın ibadetlerini yerine getirmek amacıyla ziyaret ettiği tarihi cami ise bir provokatif eyleme şahit oldu.

"GERÇEK SAHİBİNE DÖNECEK"

Ayasofya Camii'nin önünde gerçekleşen olayda, Yunan turist provokatif bir eylemde bulundu.

Turist, Ayasofya'nın önünde Yunan bayrağını açarak ve "Bir gün gerçek sahibine dönecek" şeklinde açıklama yaptı.