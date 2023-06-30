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    • 30.06.2023 15:36
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    • 30.06.2023 15:44
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    Ayasofya Camii önünde Yunan provokasyonu: Bir gün gerçek sahibine dönecek!

    Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya Camii, 1934'te alınan kararla müze yapılmasının ardından 10 Temmuz 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin kararnameyi imzalamasıyla aslına döndü. Camii 24 Temmuz 2020'da, ilk cuma namazının kılınmasıyla yenideni Müslümanların ibadetine açıldı. Büyük bir mutluluk ve heyecana neden olan gelişme, Yunanistan cephesinde öfke ve üzüntüye neden oldu. O günden bu yanan durumu kabullenmeyen Yunanlıların, kıvranışlara bir yenisi eklendi. Bir Yunan turist, Ayasofya'nın önünde Yunan bayrağı açarak ve "Bir gün gerçek sahibine dönecek" şeklinde bir provokasyona kalkıştı. Durum sosyal medyada büyük yepki çekti.

    takvim.com.tr
    Ayasofya Camii önünde Yunan provokasyonu

    Ayasofya, İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten, 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanıldı ve 86 yıl müze olarak hizmet verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnamenin ardından 2020 yılında camii, yeniden ibadete açıldı.

    YUNAN KABUL EDEMEDİ!
    Tarihi şehrin en büyük öneme sahip olan Ayasofya Camii, geçmişten günümüze kadar birçok dini ve tarihi olaya şahitlik etti.

    Geçtiğimiz yıllarda müze olarak kullanılan Ayasofya Camii, Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020 yılında tekrardan cami olarak kapılarını açtı.

    Yıllarca müze olarak kullanılan Ayasofya Camiİ'nin tekrardan ibadete açılmasına başta Yunanistan olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi.

    Binlerce müslümanın ibadetlerini yerine getirmek amacıyla ziyaret ettiği tarihi cami ise bir provokatif eyleme şahit oldu.

    "GERÇEK SAHİBİNE DÖNECEK"
    Ayasofya Camii'nin önünde gerçekleşen olayda, Yunan turist provokatif bir eylemde bulundu.

    Turist, Ayasofya'nın önünde Yunan bayrağını açarak ve "Bir gün gerçek sahibine dönecek" şeklinde açıklama yaptı.

    "ANCA UZAKTAN BAKARSIN"
    Ayasofya'nın tarihi ve dini önemiyle ilgili hassasiyetleri hiçe sayan turistin provokasyonu kamuoyunda tepkilere neden oldu.

    Sosyal medya kullanıcıları, "Anca uzaktan bakarsın" şeklinde yorumlarda bulundu.

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