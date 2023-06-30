Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.06.2023 16:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2023 16:15
    ABONE OL

    Vergi affı yapılandırma son gün ne zaman? 2023 VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA! e-devlet vergi affı yapılandırma nasıl yapılır?

    Vergi borcu yapılandırma için araştırmalar hızlandı.Vergi, prim, trafik, köprü ve otoyol, öğrenim kredisi için başvuru yapmak isteyenler detayları merak ediyor. Vergi borcu yapılandırma son gün belli oldu. Genellikle vergi ve prim borçları için tercih edilen düzenleme kapsamı ve şartları gündemdeki yerini koruyor. Peki, vergi affı yapılandırma son gün ne zaman? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Vergi affı yapılandırma son gün ne zaman?

    Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi ile 2 bin liranın altındaki vergi borçları siliniyor. 2 bin liranın üzerindeki borçlara ise 12, 18, 24,36 ve 48 ay taksitle ödeme imkanı veriliyor.

    VERGİ AFFI YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?

    Vergi borcu yapılandırma düzenlemesinde son tarih 30 Haziran olarak belirlenmişti. Ancak son gün bayram dolayısıyla ertelendi. Buna göre vergi borcu yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 3 Temmuz mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

    VERGİ AFFI SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

    Başvuru sonrası ilk taksit ödeme tarihi de ertelenerek, 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

        VERGİ BORCU YAPILANDIRMA ÖDEME PLANI

        Vergi affı kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitle ödenebiliyor. 2 bin liranın üzerindeki borçlara ise 12, 18, 24,36 ve 48 ay eşit taksitler halinde ödeme imkanı tanınıyor. Peşin ödeme halinde, yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının yüzde 90'ına kadar olan kısmı ise silinebiliyor.

        VERGİ AFFI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet "www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan basketbol maçı yaptı
        Haberler Ekonomi Vergi affı yapılandırma son gün ne zaman? 2023 VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA! e-devlet vergi affı yapılandırma nasıl yapılır?
            loading
            SON DAKİKA