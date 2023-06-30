Vergi affı yapılandırma son gün ne zaman? 2023 VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA! e-devlet vergi affı yapılandırma nasıl yapılır?

Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi ile 2 bin liranın altındaki vergi borçları siliniyor. 2 bin liranın üzerindeki borçlara ise 12, 18, 24,36 ve 48 ay taksitle ödeme imkanı veriliyor.
VERGİ AFFI YAPILANDIRMA NE ZAMAN BİTİYOR?
Vergi borcu yapılandırma düzenlemesinde son tarih 30 Haziran olarak belirlenmişti. Ancak son gün bayram dolayısıyla ertelendi. Buna göre vergi borcu yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 3 Temmuz mesai bitimine kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek.
VERGİ AFFI SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
Başvuru sonrası ilk taksit ödeme tarihi de ertelenerek, 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.