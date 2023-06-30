Vergi affı yapılandırma son gün ne zaman? 2023 VERGİ AFFI BORÇ YAPILANDIRMA! e-devlet vergi affı yapılandırma nasıl yapılır?

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA ÖDEME PLANI

Vergi affı kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitle ödenebiliyor. 2 bin liranın üzerindeki borçlara ise 12, 18, 24,36 ve 48 ay eşit taksitler halinde ödeme imkanı tanınıyor. Peşin ödeme halinde, yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının yüzde 90'ına kadar olan kısmı ise silinebiliyor.