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    • Haberler
    • 29.06.2023 08:57
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    • 29.06.2023 08:58
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    Meclis'in iki önemli gündemi! Anayasa değişikliği: Başörtüsü ve aileye güvence... İç tüzük için 'İngiliz Modeli' masada

    14 Mayıs seçimlerinin ardından kısa süre içerisinde emekli, memur ve dar gelirlilerin alım gücü artıracak düzenlemelerin yasalaşacağı Meclis, tatile girerek Eylül ayı için hazırlıklarını sürdürecek. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte, gündem iç tüzük ve anayasa değişikliği olacak. Anayasa değişikliği kapsamında başörtüsüne ve aileye güvence için gerekli adımların atılması adına muhalefetin desteği aranacak. İç tüzük, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun olarak yenilenecek. Değişiklikte 'İngiliz Modeli' esas alınacak.

    takvim.com.tr
    Meclis’in iki önemli gündemi!

    Yeni dönem çalışmalarına başlayan TBMM'nin önünde iki önemli gündem maddesi, Anayasa ve İç tüzük bulunuyor.

    Ekim ayında yeni yasama döneminin başlaması ile birlikte iki konu da tekrar gündeme gelecek. Meclis'te yeni komisyonlar kurulması ve çalışma sisteminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yenilenmesi önemli başlıklar olacak.

    BAŞÖRTÜSÜ VE ANAYASA
    14 Mayıs seçimleri sonrasında şekillenen 28'inci Dönem önümüzdeki günlerde emekli, memur ve dargelirlilerin alım güçlerini artıracak bazı düzenlemelerin çıkartılmasından sonra tatile girecek.

    1 Ekim'de tekrar çalışmalarına başlaması ile birlikte ise Meclis'in yoğun gündeminin en önemli iki başlığı anayasa değişikliği ve İç tüzük.

    Anayasa değişikliğinin en önemli maddeleri başörtüsü serbestisi ve aileye ilişkin düzenleme olacak. Muhalefet ile anlaşılması halinde çok daha kapsamlı bir değişiklik gündeme gelebilecek.

        İNGİLİZ MODELİ
        İç tüzük, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun olarak yenilenecek. Komisyonların fonksiyonları artırılırken, Genel Kurul'da "seçmene selam" mesajları ile zamanın harcanmasının önüne geçilecek.

        ÇALIŞMA VE ÜRETMEYE DÖNÜK
        Bu kapsamda İngiliz modeli üzerinde duruluyor. İngiliz modelinde yasa teklifleri komisyonlarda uzun süre tartışılıyor, detaylı çalışmanın ardından Genel Kurul gündemine geliyor.

        Genel Kurul'da yasa teklifleri üzerinde görüşme yapılmadan oylamaları yapılıyor.

            Yeni dönemde komisyonların fonksiyonu artacağı için yeni ihtisas komisyonları kurulması da gündeme gelecek. Örneğin milli eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ikiye bölünecek.

            Yine "Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm" ile "Sanayi, Ticaret, Enerji Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji" komisyonlarının da ayrılması üzerinde duruluyor.

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