Meclis'in iki önemli gündemi! Anayasa değişikliği: Başörtüsü ve aileye güvence... İç tüzük için 'İngiliz Modeli' masada

Yeni dönem çalışmalarına başlayan TBMM'nin önünde iki önemli gündem maddesi, Anayasa ve İç tüzük bulunuyor.
Ekim ayında yeni yasama döneminin başlaması ile birlikte iki konu da tekrar gündeme gelecek. Meclis'te yeni komisyonlar kurulması ve çalışma sisteminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre yenilenmesi önemli başlıklar olacak.
BAŞÖRTÜSÜ VE ANAYASA
14 Mayıs seçimleri sonrasında şekillenen 28'inci Dönem önümüzdeki günlerde emekli, memur ve dargelirlilerin alım güçlerini artıracak bazı düzenlemelerin çıkartılmasından sonra tatile girecek.
1 Ekim'de tekrar çalışmalarına başlaması ile birlikte ise Meclis'in yoğun gündeminin en önemli iki başlığı anayasa değişikliği ve İç tüzük.
Anayasa değişikliğinin en önemli maddeleri başörtüsü serbestisi ve aileye ilişkin düzenleme olacak. Muhalefet ile anlaşılması halinde çok daha kapsamlı bir değişiklik gündeme gelebilecek.