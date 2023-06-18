Meclis’te gündem memur ve emekli maaşı zammı! Refah payı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı...

ÇALIŞAN VE EMEKLİLER İÇİN DÜZENLEME BEKLENİYOR

Kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanacak refah payı için gözler Meclis'te...

Bir diğer düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.