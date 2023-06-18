Meclis’te gündem memur ve emekli maaşı zammı! Refah payı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı...
TBMM Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai ile haftanın ilk gününe başlayacak. Milyonlarca emekli ve memur maaş zammı için Meclis'ten gelecek haberi bekliyor. Peki memur zammı ne kadar olacak? Refah payı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur'lunun maaşı ne kadar artacak? İşte detaylar...
Memurlara verilecek refah payından, emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu Meclis'in gündeminde...
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler, Kurban bayramı öncesinde TBMM'de ele alınacak.
ÇALIŞAN VE EMEKLİLER İÇİN DÜZENLEME BEKLENİYOR
Kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanacak refah payı için gözler Meclis'te...
Bir diğer düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.
AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak. Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.
GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK
Meclis'te salı ve çarşamba günü grup toplantıları yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28. dönemin ilk grup toplantısında kürsüde olacak. AK Parti grup toplantısı, 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak.
KOMİSYONLARDA GÖREV ALACAK VEKİLLER SEÇİLECEK
Meclis'te geçen hafta divan belirlendi ve komisyonlarda seçimler yapıldı.
Çarşamba günü Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, 28. Dönem birinci devrede görev yapacak bağımsız milletvekillerinin isimleri okunacak ve oya sunulacak.