Madonna öldü mü? Entübe ne demek? Madonna neden entübe edildi, sağlık durum nasıl?

Madonna'nın menajeri Oseary, 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak olan dünya turnesinin bu sağlık sorunu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Turnenin 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanıyordu ve 35 şehri kapsayacaktı. Yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlarla ilgili ayrıntıların ilerleyen süreçte duyurulacağı belirtildi.
MADONNA ÖLDÜ MÜ?
Madonna'nın sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi verilmezken, hayranları ve müzik dünyası sanatçının bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyor.
Uzun ve başarılı kariyeri boyunca birçok unutulmaz şarkıya imza atan Madonna, sahne performansları ve ikonik tarzıyla da tanınıyor.
Bu gelişmelerle birlikte, Madonna'nın hayranları ve sevenleri sanatçının sağlık durumuyla ilgili güncel bilgileri resmi kaynaklardan takip etmeye devam ediyor.
Dünya turnesinin yeniden planlanmasıyla ilgili ayrıntılar ise ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.