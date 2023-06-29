Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 29.06.2023 11:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2023 11:13
    ABONE OL

    Madonna öldü mü? Entübe ne demek? Madonna neden entübe edildi, sağlık durum nasıl?

    Dünya çapında bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Madonna, birkaç gün önce ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Menajeri Guy Oseary tarafından yapılan açıklamada, sağlık durumunun iyiye gittiği ve tam bir iyileşme beklendiği belirtildi. Ancak şarkıcının tedavi sürecinin hala devam ettiği ifade edildi. Peki, Madonna öldü mü? Entübe ne demek? Madonna neden entübe edildi, sağlık durum nasıl? İşte detaylar!

    Madonna öldü mü? Entübe ne demek?

    Madonna'nın menajeri Oseary, 24 Haziran Cumartesi günü başlayacak olan dünya turnesinin bu sağlık sorunu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Turnenin 15 Temmuz'da Kanada'nın Vancouver kentinde başlaması planlanıyordu ve 35 şehri kapsayacaktı. Yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlarla ilgili ayrıntıların ilerleyen süreçte duyurulacağı belirtildi.

    MADONNA ÖLDÜ MÜ?

    Madonna'nın sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi verilmezken, hayranları ve müzik dünyası sanatçının bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyor.

    Uzun ve başarılı kariyeri boyunca birçok unutulmaz şarkıya imza atan Madonna, sahne performansları ve ikonik tarzıyla da tanınıyor.

    Bu gelişmelerle birlikte, Madonna'nın hayranları ve sevenleri sanatçının sağlık durumuyla ilgili güncel bilgileri resmi kaynaklardan takip etmeye devam ediyor.

    Dünya turnesinin yeniden planlanmasıyla ilgili ayrıntılar ise ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

        MADONNA KİMDİR?

        Madonna, 16 Ağustos 1958 tarihinde Michigan, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Müzik dünyasında "Pop Kraliçesi" olarak anılan sanatçı, kariyeri boyunca 300 milyondan fazla albüm sattı ve sayısız ödül kazandı.

        Şarkıları ve provokatif tarzıyla müzik tarihinde iz bırakan Madonna, popüler kültürde derin bir etki yaratmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Meclis’in iki önemli gündemi!
        Haberler Haberler Madonna öldü mü? Entübe ne demek? Madonna neden entübe edildi, sağlık durum nasıl?
            loading
            SON DAKİKA