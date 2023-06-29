2023 site aidatları ne kadar olacak? Site aidatlarına asgari ücret zammı! %34 artış sonrası...

Asgari ücret zammı sonrası apartman ve site aidatlarında da artış yaşanması bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında site aidatları ne kadar artacak sorusu yer alıyor. %34'lük zam sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, site aidatları ne kadar olacak? Aidatlar zamlanacak mı? İşte merak edilenler...
"AİDAT BÜTÇESİNİN YÜZDE 70'İ PERSONEL GİDERLERİ"
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Asgari ücret oranlarında yüzde 34 artış oldu. Bir sitenin aylık toplanan aidat bütçesinin yüzde 70'lik bölümü personel giderlerinden oluşmaktadır. Diğer giderler ise hizmet giderleri, peyzaj giderler, temizlik malzeme alımları."
"YAKLAŞIK YÜZDE 30 ZAM OLACAK"
"Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 30'luk aidat artışı konutlarda olacak. Her yerde yüzde 30'luk artış gösterecek diyemeyiz. Projeden projeye değişecek. Sitenin fiziki yapısı, saha durumu, çalışan personel, temizlik personellerinin sayısı dediğimizde alınan hizmete göre değişkenlik göstermektedir."