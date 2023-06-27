Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 27.06.2023 07:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2023 08:00
    ABONE OL

    27 Haziran 2023 arefe günü MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! Arefe günü marketler açık mı? Migros, BİM, A101, ŞOK, Carrefour...

    BİM, A101 ve ŞOK marketin çalışma günleri ve saatleri, Kurban Bayramı öncesinde merak konusu oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında arefe günü marketler açık mı sorusu yer alıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Arefe günü marketler açık mı?

    Kurban Bayramı'nda misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyenler ise bugün ve yarın market alışverişi yapmak isteyenler market çalışma saatlerini merak ediyor. En sık aratılanlar arasında arefe günü marketler açık mı sorusu yer aldı. 27 Haziran arefe gününe denk geldiğinden birçok özel işletme yarım gün açık olacak. BİM, A101, ŞOK gibi market zincirler bayrama özel indirimleri duyurduğu için açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, arefe günü marketler açık mı? İşte detaylar...

    BUGÜN VE AREFE GÜNÜ A101,ŞOK VE BİM AÇIK MI?

    A101, BİM ve ŞOK gibi zincir marketlerin arefe günü kapalı olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Daha önceki dini bayramlar göz önünde bulundurulduğunda arefe günü A101, ŞOK ve BİM müşterilerine hizmet vermeye devam etmişti.

    Yarın 27 Haziran Salı günü A101, ŞOK ve BİM marketin açık olması bekleniyor. A101'in resmi internet sayfasında yer alan bilgiye göre " Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir." ifadeleri yer alıyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

    A101, BİM VE ŞOK KURBAN BAYRAMINDA AÇIK MI?

    Ramazan Bayramına kıyasla Kurban Bayramı'nda misafirler daha çok ziyarete geliyor. Ev sahipleri bu duruma hazırlıklı olabilmek için genellikle bayram öncesinde market alışverişini tamamlıyor. Geçtiğimiz bayramın 1. günü A101, ŞOK ve BİM kapalı olmuştu.

    Bu durum göz önünde bulundurulduğunda A101, ŞOK ve BİM'in bayramın 1. günü 28 Haziran Çarşamba kapalı olması bekleniyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise zincir marketlerin tamamının açık olacağı düşünülüyor. Konuyla açıklama geldiği durumda detaylar haberimizde yer alacaktır.

        26-27 HAZİRAN KAPALI VE AÇIK OLAN İŞLETMELER

        26-27 Haziran günü marketler ve mahalle bakkallarının büyük bir çoğunluğu açık olacak. AVM'lerde benzer şekilde müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

        26-27 Haziran tarihi idari izin kapsamında olacağından kamu kurumları faaliyetlerine ara verecek. Özel bankalar çalışmaya devam edecek.

        Sağlık Ocağı olarak da bilinen Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak. Eczaneler ise bugün (26 Haziran) saat 19.00'a kadar açık olacak. Yarın ise arefe olacağından yarım gün hizmet verecek. Kurban Bayramında ise nöbetçi eczaneler açık olacak. Noterler bugün ve yarın benzer şekilde çalışacak.

        A101 MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

        A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. A101'de öğle molası bulunmamaktadır. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

        BİM MARKET AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

        BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Sadece Cuma günleri cuma namazı vakitlerinde BİM kapalı olmaktadır.
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            İznik surlarında ’mezarlık’ gizemi
            Haberler Haberler 27 Haziran 2023 arefe günü MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! Arefe günü marketler açık mı? Migros, BİM, A101, ŞOK, Carrefour...
                loading
                SON DAKİKA