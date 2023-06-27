27 Haziran 2023 arefe günü MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ! Arefe günü marketler açık mı? Migros, BİM, A101, ŞOK, Carrefour...

Kurban Bayramı'nda misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyenler ise bugün ve yarın market alışverişi yapmak isteyenler market çalışma saatlerini merak ediyor. En sık aratılanlar arasında arefe günü marketler açık mı sorusu yer aldı. 27 Haziran arefe gününe denk geldiğinden birçok özel işletme yarım gün açık olacak. BİM, A101, ŞOK gibi market zincirler bayrama özel indirimleri duyurduğu için açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, arefe günü marketler açık mı? İşte detaylar...