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    • Haberler
    • 26.06.2023 09:48
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    • 26.06.2023 09:48
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    Tevriye günü nedir, ne anlama gelir? Tevriye orucu tutulur mu, nasıl niyet edilir? Tevriye bugün mü? İbadetler ve dualar...

    Kurban Bayramı yaklaşırken Tevriye için aramalar hız kazandı. Terviye günü, Zilhicce ayının 8. günü sabah namazı kılındıktan sonra hacıların topluca Mekke'den Mina'ya doğru hareket ettikleri gündür. Peki, Tevriye günü nedir, ne anlama gelir? Tevriye orucu tutulur mu, nasıl niyet edilir? Tevriye günü bugün mü, nasıl ibadet edilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tevriye günü nedir, ne anlama gelir?

    Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı, İslam'ın 5 şartından birisi olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Zilhicce ayının içerisinde yer alan terviye günü de bu anlamda merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Tevriye günü nedir, ne anlama gelir? Tevriye orucu tutulur mu, nasıl niyet edilir? Tevriye bugün mü? İşte konu hakkında detaylar...

    TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

    Terviye günü, Zilhicce ayının 8. gününe denk gelir. Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.

    TERVİYE NEDİR, NE DEMEK?

    Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.

    Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü Rüya üzerinde bugün düşündüğü için bu güne "Terviye Günü" denir.

        TERVİYE GÜNÜ İBADETLERİ

        Zilhiccenin sekizinci günü Mekke'de sabah namazını kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya gitmek, geceyi orada geçirmek, arefe günü güneş doğduktan sonraki zamana kadar Mina'da kalmak, böylece öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah olmak üzere beş vakit namazı orada eda etmek sünnettir (Müslim, "Ḥac", 147; İbn Mâce, "Menâsik", 84; Dârimî, "Menâsik", 34).

        ORUÇ TUTMANIN SEVABI BÜYÜKTÜR

        Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: "Terviye günü oruç tutan ve günah bir söz söylemeyen Müslüman Cennet'e girer."

        Terviye günü oruç tutmanın sevabı büyüktür. Bu günde geçmiş günahlarına tövbe ve istiğfar eden, bütün ehl-i iman için af ve bağışlanma isteyen, ibadetlerin ve duâların kabulünü dileyen ve ümidini kesmeyen mü'minlerin duâları makbul olur.

        Allah'ı çok zikretmek. Allah'ın nimetlerinin yekûn teşkil ettiği bu günlerde Allah'ı çok zikretmek sünnettir.

        Ramazan Bayramı gecesi, Tevriye gecesi, Arefe gecesi ve Kurban Bayramı gecesi duâların reddedilmeyeceği müjdelenen gecelerdendir.
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        Haberler Haberler Tevriye günü nedir, ne anlama gelir? Tevriye orucu tutulur mu, nasıl niyet edilir? Tevriye bugün mü? İbadetler ve dualar...
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