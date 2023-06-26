Tevriye günü nedir, ne anlama gelir? Tevriye orucu tutulur mu, nasıl niyet edilir? Tevriye bugün mü? İbadetler ve dualar...

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı, İslam'ın 5 şartından birisi olan hac ibadetinin yerine getirildiği aydır. Zilhicce ayının içerisinde yer alan terviye günü de bu anlamda merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Tevriye günü nedir, ne anlama gelir? Tevriye orucu tutulur mu, nasıl niyet edilir? Tevriye bugün mü? İşte konu hakkında detaylar...
TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?
Terviye günü, Zilhicce ayının 8. gününe denk gelir. Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.
TERVİYE NEDİR, NE DEMEK?
Terviye "suya kandırmak" veya "gördüğü rüyâ üzerinde düşünmek" demektir.
Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü Rüya üzerinde bugün düşündüğü için bu güne "Terviye Günü" denir.