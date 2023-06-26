Tevriye günü nedir, ne anlama gelir? Tevriye orucu tutulur mu, nasıl niyet edilir? Tevriye bugün mü? İbadetler ve dualar...

TERVİYE GÜNÜ İBADETLERİ

Zilhiccenin sekizinci günü Mekke'de sabah namazını kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya gitmek, geceyi orada geçirmek, arefe günü güneş doğduktan sonraki zamana kadar Mina'da kalmak, böylece öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah olmak üzere beş vakit namazı orada eda etmek sünnettir (Müslim, "Ḥac", 147; İbn Mâce, "Menâsik", 84; Dârimî, "Menâsik", 34).

ORUÇ TUTMANIN SEVABI BÜYÜKTÜR

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: "Terviye günü oruç tutan ve günah bir söz söylemeyen Müslüman Cennet'e girer."

Terviye günü oruç tutmanın sevabı büyüktür. Bu günde geçmiş günahlarına tövbe ve istiğfar eden, bütün ehl-i iman için af ve bağışlanma isteyen, ibadetlerin ve duâların kabulünü dileyen ve ümidini kesmeyen mü'minlerin duâları makbul olur.

Allah'ı çok zikretmek. Allah'ın nimetlerinin yekûn teşkil ettiği bu günlerde Allah'ı çok zikretmek sünnettir.

Ramazan Bayramı gecesi, Tevriye gecesi, Arefe gecesi ve Kurban Bayramı gecesi duâların reddedilmeyeceği müjdelenen gecelerdendir.