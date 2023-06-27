Bayram boyunca resmi daireler açık olacak mı merak konusu oldu. Bu noktada vatandaşlar konuya ilişkin bilgileri öğrenmek için harekete geçti. Peki, 28 Haziran Kurban Bayramı'nda adliyeler açık mı? Bugün vergi dairesi, tapu müdürlüğü, nüfus müdürlüğü, kaymakamlık çalışıyor mu? İşte detaylar...