325 yıl sonra idolüyle aynı kaderi paylaştı: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çar Petro! İsyanlarla sınandılar

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etti, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirdi. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Dün yaşanan ve iç savaşa doğru ilerleyen krizi Belarus'un araya girmesiyle sonlandı.
Rusya benzer bir krizi 325 yıl önce Çar Petro döneminde de yaşamış ve kriz isyancı grubun tarihten silinmesiyle noktalandı.
AYNI KADERİ YAŞIYORLAR!
Sabah gazetesi yazarlarından Erhan Afyoncu Çar Petro ve Vladimir Putin karşılaştığı bu zorlu ve benzer mücadeleyi ayrıntılarıyla aktardı.
İşte Afyoncu'nun yazısı:
Gün geçmiyor ki Putin-Petro benzetmesi olmasın. Talihin cilvesine bakın ki Putin de örnek aldığı Çar Petro ile aynı kaderi paylaşıyor. 1698'de dönemin en önemli askeri gücü olan Strelitzler, Putin'e karşı ayaklanan Wagner gibi Çar Petro'yu tahttan indirmek için isyan ettiler. İsyan, Strelitzlerin tarihten silinmesiyle neticelendi.
Petro, 10 yaşındayken 1682'de tahta çıktı. Ancak üvey ablası Sofiya'nın, o dönemin sürekli ordusu olan Strelitzleri ayaklandırmasıyla tahtı hem bedenen hem de aklen sakat olan kardeşi İvan ile paylaşmak zorunda kaldı. İvan birinci çar, Petro ikinci çar, Sofiya da naibe ilan edildi. Ülkeyi idare eden Sofiya, Petro ve annesi Nataliya'yı başkent yakınlarındaki bir köye sürdü.
KOMPLO BAŞARISIZ OLDU
Petro bu dönemde Latince, Almanca, Felemenkçe öğrendi. Sürekli okudu. Rusya'ya gelen Avrupalılarla yakınlık kurarak medeniyetleri hakkında bilgi sahibi oldu. En büyük tutkusu denizcilikti. Çocukluğunda kayıklardan oluşan bir filo kurmuş, bunlara Peresvavl Gölü üzerinde manevralar yaptırırdı.