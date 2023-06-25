325 yıl sonra idolüyle aynı kaderi paylaştı: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çar Petro! İsyanlarla sınandılar

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etti, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirdi. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Dün yaşanan ve iç savaşa doğru ilerleyen krizi Belarus'un araya girmesiyle sonlandı.

Rusya benzer bir krizi 325 yıl önce Çar Petro döneminde de yaşamış ve kriz isyancı grubun tarihten silinmesiyle noktalandı.