28 Haziran Salı hastaneler açık mı? 28 Haziran'da devlet daireleri açık mı? Bugün aile hekimleri sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı, kapalı mı?

9 gün sürecek bayram tatili ile birlikte vatandaşların araştırmaları da hız kazandı. Peki, 28 Haziran Çarşamba hastaneler açık mı? Bayramda sağlık ocakları, poliklinikler, eczane açık mı, kapalı mı? 28 Haziran'da devlet daireleri açık mı? İşte son durum
BAYRAM TATİLİNDE ECZANELER AÇIK MI OLACAK?
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorunda.
26-27 Haziran resmi tatil kapsamında olmadığı için eczaneler açık olacak.
3 Temmuz Pazartesi gününe kadar nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.