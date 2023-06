5. 6. 7. 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı! 2023 LGS sınavsız öğrenci alan liseler için OBP hesaplama! Okul puanı - OBP puanı ile alan liseler hangileri?

LGS PUANI HESAPLAMA

Merkezi Sınava katılan olan öğrencilerin puanı, şu şekilde hesaplanır;

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.