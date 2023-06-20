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    • 21.06.2023 06:21
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    103. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Özel Güvenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖGG 2023 SINAV TAKVİMİ!

    103. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav saatini ve gününü araştırmaya başladı. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 103. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Özel Güvenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    103. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak?

    Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı ile ilgili son açıklama geldi. Peki, 103. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Özel Güvenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

    ÖGG sınav takvimi güncellendi. Güncellenen takvimö doğrultusunda Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde ülke genelinde yapılacak.

    EGM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamada;

    "Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 24/06/2023 tarihinde ülke genelinde yapılacaktır.

    Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kurban Bayramı öncesinde 26 ve 27 Haziran 2023 tarihlerinin idari izin kapsamına alındığı açıklanmış olup, mağduriyet yaşanmaması amacıyla yazılı sınav sonrasındaki uygulanacak olan sınav takvimi güncellenmiştir.



    Bu kapsamda;

    25/06-12/07/2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.
    04/07/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.



        05-07/07/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

        12/07/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.



        18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

        19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

        25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir."         denildi.

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        Haberler Haberler 103. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Özel Güvenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖGG 2023 SINAV TAKVİMİ!
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