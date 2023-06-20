103. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Özel Güvenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖGG 2023 SINAV TAKVİMİ!

Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı ile ilgili son açıklama geldi. Peki, 103. Dönem ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? Özel Güvenlik sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? İşte merak edilenler...