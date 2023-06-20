Başkan Erdoğan'ın belgeselini hazırlayan Rus gazeteci Mihail Gusman A Haber'e konuştu: Dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip





"KONULARIN ÖZÜNE DERİNLEMESİNE İNMESİ İNANILMAZ YETENEK"

Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin şunları söyledi:



"Onun hakkında beni en çok etkileyen şey, argümanları anlama, tartıştığımız konuların özüne derinlemesine inme konusundaki inanılmaz yeteneğiydi. Sadece sorulara cevap vermedi, ele aldığımız konuların bir bütün olarak, çok katmanlı bir analizini yaptı. Bu filme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusça basılmış kitabını (Daha Adil Bir Dünya Mümkün) almamız tesadüf değil. Bu kitabı hiçbir şeyi atlamadan baştan sona okudum. Filmimize kattığı çok derin düşünceler var, çünkü bugün dünya siyasi arenasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi onu karşılaştırabilecek çok az insan olduğunu söyleyebilirim."



Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan'ın iyi ve güvene dayalı ilişkisine dikkati çeken Gusman, "Evet, birçok konuda farklı bakış açıları var, analizlerde veya bazı değerlendirmeleri farklılık gösterebiliyor. Ama bu tür liderlerin böylesine güvene dayalı bir ilişkiye sahip olmaları dünyanın kaderi için çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.









RUS GAZETECİDEN A HABER'E ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR

Rus gazeteci Mihail Gusman, TASS ve Rusya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlanan belgeselin gösteriminin ardından A Haber'e özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.