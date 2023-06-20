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    • 20.06.2023 21:58
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    • 20.06.2023 21:58
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    Başkan Erdoğan'ın belgeselini hazırlayan Rus gazeteci Mihail Gusman A Haber'e konuştu: Dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip

    Rus gazeteci Mihail Gusman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatan belgesel hazırlanmış ve milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde yapılan gösterimin ardından A Haber ekranlarına çok özel açıklamalarda bulunan Mihail Gusman Başkan Erdoğan'ın dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayarak, "O çok derin akıl sahibi, yapıcı düşünce tarzına sahip bir strateji uzmanıdır. Onunla görüştüğüm için çok mutluyum ve böyle fırsatların ilerde de olacağını umuyorum. Rusya'da da Erdoğan çok seviliyor ve kendisi Rusya'da en popüler siyasetçiler arasında ilk sırada geliyor" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip

    Gazeteci Gusman'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili TASS ve Rossiya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlanan belgeselinin gösterimi, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde yapılmıştı.



    Büyükelçilik organizasyonuyla gerçekleştirilen belgeselin gösterimine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, TASS Genel Müdürü Sergey Mihaylov, yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve gazeteciler katılmıştı.



    "ERDOĞAN'IN ROLÜ DÜNYADA DA SON DERECE ÖNEME SAHİP"
    Gösterimin ardından Gusman, AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve belgesel hakkındaki sorularını cevapladı. Erdoğan ile bugüne kadar büyük bir onurla 4 defa röportaj yaptığını aktaran Gusman, 22 yıldır hazırlayıp sunduğu bu program çerçevesinde bugüne kadar 400'den fazla önemli isimle görüştüğünü söyledi.



        Erdoğan ile onun nezaketi sayesinde iki defa başbakan iken, iki defa da cumhurbaşkanı iken görüşme gerçekleştirdiğini belirten Gusman, "Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir siyasetçidir. Türkiye böyle bir lideri olduğu için mutlu bir ülke. O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma. Modern dünyayı anlayan çok yüksek seviyede, stratejik bir düşünceye sahip bir siyasi analizci. Bugün lider olarak Erdoğan'ın rolü sadece Türkiye'de değil, dünyada da son derece öneme sahip." ifadelerini kullandı.



        "ERDOĞAN İLE İLGİLİ BELGESELİ RUSYA'DA MİLYONLAR SEYRETTİ"
        Belgeselin amacı hakkında da bilgi veren Mihail Gusman, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kısa bir süre önce yapıldığını, Erdoğan'ı milyonlarca Rus seyirciye göstermek istediklerini söyledi.

        Son 2 günde belgeselin 2 defa devlet televizyon kanalında gösterildiği ve milyonlarca kişiye ulaşıldığı bilgisini veren Gusman, "Rus seyircisine Erdoğan'ı sunmak çok önemli. Maalesef Türkiye ve Rusya'da dünya liderlerini, hatta komşu ülkelerinin liderlerini iyi tanımıyorlar. Türkiye bizim komşumuz, uzun yıllar ortağımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun yıllardır iktidarda. Onun eksiksiz bir portresini vermek ve onu anlatmak çok önemli." ifadelerini kullandı.



        "KONULARIN ÖZÜNE DERİNLEMESİNE İNMESİ İNANILMAZ YETENEK"
        Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin şunları söyledi:

        "Onun hakkında beni en çok etkileyen şey, argümanları anlama, tartıştığımız konuların özüne derinlemesine inme konusundaki inanılmaz yeteneğiydi. Sadece sorulara cevap vermedi, ele aldığımız konuların bir bütün olarak, çok katmanlı bir analizini yaptı. Bu filme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusça basılmış kitabını (Daha Adil Bir Dünya Mümkün) almamız tesadüf değil. Bu kitabı hiçbir şeyi atlamadan baştan sona okudum. Filmimize kattığı çok derin düşünceler var, çünkü bugün dünya siyasi arenasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi onu karşılaştırabilecek çok az insan olduğunu söyleyebilirim."

        Özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Erdoğan'ın iyi ve güvene dayalı ilişkisine dikkati çeken Gusman, "Evet, birçok konuda farklı bakış açıları var, analizlerde veya bazı değerlendirmeleri farklılık gösterebiliyor. Ama bu tür liderlerin böylesine güvene dayalı bir ilişkiye sahip olmaları dünyanın kaderi için çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.




        RUS GAZETECİDEN A HABER'E ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR
        Rus gazeteci Mihail Gusman, TASS ve Rusya-24 televizyon kanalının prodüktörlüğünde hazırlanan belgeselin gösteriminin ardından A Haber'e özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



            "BÜYÜK DEVLET ADAMI, TÜRKİYE'NİN YETİŞTİRDİĞİ BÜYÜK İNSAN BAŞKAN ERDOĞAN"
            Mihail Gusman "Şimdiye dek dünyanın birçok devlet başkanıyla ilgili 400'den fazla program yayınladık. Büyük devlet adamı, Türkiye'nin yetiştirdiği büyük insan Başkan Erdoğan ile şimdiye kadar 4 kez görüşme fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz ve bundan şeref duyuyoruz. Bu gerçekten kolay kolay ele geçirilemez bir fırsattı. Başkan Erdoğan ile iki kez başbakanlık döneminde, iki kez ise Cumhurbaşkanlığı görevindeyken görüştük." dedi.

            Başkan Erdoğan'ın kişiliğine övgüler dizen Gusman, Başkan Erdoğan'ın Rusya'da da çok sevildiğine dikkat çekti.



            "ERDOĞAN DÜNYA ÇAPINDA EMSALSİZ BİR KİŞİLİĞE SAHİP"
            Başkan Erdoğan'ın dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Gusman, "O çok derin akıl sahibi, yapıcı düşünce tarzına sahip bir strateji uzmanıdır. Onunla görüştüğüm için çok mutluyum ve böyle fırsatların ilerde de olacağını umuyorum. Rusya'da da Erdoğan çok seviliyor ve kendisi Rusya'da en popüler siyasetçiler arasında ilk sırada geliyor." mesajını verdi.



            BAŞKAN ERDOĞAN: DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN
            Belgesel gösteriminin ardından konuklara, Başkan Erdoğan'ın Rusça'ya da çevrilen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı hediye edildi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın bu tarihi bir belge olarak geçen kitabı çok sayıda dile çevrilmiş ve büyük yankı uyandırmıştı.

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            Dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın belgeselini hazırlayan Rus gazeteci Mihail Gusman A Haber'e konuştu: Dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip
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