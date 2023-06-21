Asgari ücret 11.402 TL! İşsiz, stajyer, anne ve hastalar ne alacak? Sosyal yardımlar nasıl etkilenecek? Primlerde yeni tutarlar ne olacak?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşuyla tam mutabakat ile belirlendi. Yeni asgari ücret yüzde 34 zamla net 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya, brüt 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi. Asgari ücretteki son 1 yıllık artış yüzde 107.3'e ulaştı. Döviz bazlı rekor kıran asgari ücrette devlet desteği de yılın ikinci yarısı için aylık 400 liradan 500 liraya çıktı.
61 KAT ARTTI
Yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde yaptığı toplantının ardından açıklandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, komisyon çalışmalarının işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla sonuçlandığını belirterek, "Yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zam gerçekleştirdik. Asgari ücreti 2002'ye göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak yaklaşık yüzde 312 artış sağladık" dedi. Işıkhan, bu sonucun Başkan Erdoğan'ın vatandaşları enflasyona ezdirmeme konusundaki kararlılığını yansıtması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
ERDOĞAN'A ZİYARET
Başkan Erdoğan da, işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Erdoğan, TİSK ve Türk-İş başkanlarını kabul etti.
SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK
65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yeni asgari ücretle yükselecek. Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 3 bin 800 lira 77 kuruşa, evde bakım desteğinde 7 bin 601 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.