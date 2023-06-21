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    Asgari ücret 11.402 TL! İşsiz, stajyer, anne ve hastalar ne alacak? Sosyal yardımlar nasıl etkilenecek? Primlerde yeni tutarlar ne olacak?

    Başkan Erdoğan’ın son dokunuşuyla yeni asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya çıktı. Yıllık artış yüzde 107.3’ü buldu. Yeni ücret tam mutabakatla belirlendi...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Asgari ücret 11.402 TL

    Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dokunuşuyla tam mutabakat ile belirlendi. Yeni asgari ücret yüzde 34 zamla net 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya, brüt 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya yükseldi. Asgari ücretteki son 1 yıllık artış yüzde 107.3'e ulaştı. Döviz bazlı rekor kıran asgari ücrette devlet desteği de yılın ikinci yarısı için aylık 400 liradan 500 liraya çıktı.



    61 KAT ARTTI
    Yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde yaptığı toplantının ardından açıklandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, komisyon çalışmalarının işçi ve işveren tarafının uzlaşmasıyla sonuçlandığını belirterek, "Yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zam gerçekleştirdik. Asgari ücreti 2002'ye göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak yaklaşık yüzde 312 artış sağladık" dedi. Işıkhan, bu sonucun Başkan Erdoğan'ın vatandaşları enflasyona ezdirmeme konusundaki kararlılığını yansıtması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.



    ERDOĞAN'A ZİYARET
    Başkan Erdoğan da, işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti. Erdoğan, TİSK ve Türk-İş başkanlarını kabul etti.

    SOSYAL YARDIMLAR KOLAYLAŞACAK
    65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yeni asgari ücretle yükselecek. Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 3 bin 800 lira 77 kuruşa, evde bakım desteğinde 7 bin 601 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.



        DESTEK 500 TL OLDU
        TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, tüm ücretlerden asgari ücret kadar kısmın vergi dışı bırakılması uygulamasının sürdüğünü söyledi, 500 lira asgari ücret desteği için Erdoğan'a teşekkür etti.



        DOLAR BAZINDA REKOR
        TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da "Belirlenen rakam şu anda 486 dolara karşılık geliyor. Bu, dolar üzerinden baktığınızda asgari ücrette ulaşılan en yüksek düzey" dedi.

        ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI
        Asgari ücret: 13.414,50 TL

        SGK primi (% 14): 1.878,03 TL

        İşsizlik sig. primi (% 1): 134.15 TL

        Kesintiler toplamı: 2.012,18 TL

        Net asgari ücret: 11.402,32 TL



            İŞVERENE MALİYETİ
            Asgari ücret: 13.414,50 TL

            SGK primi (% 15.5-işveren payı): 2.079,25 TL

            İşveren işsizlik sigorta primi (% 2): 268,29 TL

            İşverene toplam maliyet: 15.762,04 TL

            GELİRLER ARTIYOR
            İŞSİZLİK MAAŞI: Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, halen damga vergisi kesilmiş olarak en az 3 bin 972, en çok 7 bin 945 lira. Şimdi en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 liraya yükselecek.

            KIDEM TAZMİNATI: Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 10 bin 8 lirayken, 13 bin 414 lira 50 kuruşa yükselecek. Damga vergisi kesilmiş olarak bu ay işten ayrılana her yıl için 9 bin 932 lira 4 kuruş verilirken, 13 bin 312 lira 68 kuruş olacak.

            İHBAR TAZMİNATI: Asgari ücretlilerin 2 haftalık ihbar tazminatı 3 bin 934 liradan 5 bin 273 liraya, 4 haftalık ihbar tazminatı 7 bin 868 liradan 10 bin 547 liraya, 6 haftalık ihbar tazminatı 11 bin 803 liradan 15 bin 820 liraya, 8 haftalık ihbar tazminatı ise 15 bin 737 liradan 21 bin 94 liraya yükselecek.

            İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: En düşük rapor parası günlük yatarak tedavide 166,80 liradan 223,57, ayakta tedavide de 222,40 liradan 298,10 liraya çıkacak. Doğum izninde ödenen en düşük iş göremezlik ödeneği ise 24 bin 908 lira 80 kuruştan 33 bin 387 lira 20 kuruşa ulaşacak.

            YARI ZAMANLI ÇALIŞMA PARASI: İŞKUR, ilk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye 9 bin 932 lira veriyor. Bu tutar asgari ücret zammıyla 13 bin 312 liraya çıkacak.

            STAJ ÜCRETİ: Stajyerlerin en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 276 liradan bin 710, daha çok personeli olan yerlerde 2 bin 552 liradan 3 bin 420 liraya yükselecek. Kamuda Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapanlar 11 bin 402 lira alacak.



            BORÇLANMAYA 26.161 TL FARK
            Emekli olmak için borçlanma ve ihya planlayanların yapacağı ödeme de yeni asgari ücretle birlikte artacak. 1 Temmuz öncesi başvuran ise artıştan etkilenmeden prim kazanabilecek. Asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira olmasıyla 1 Temmuz'dan itibaren başvuranların borçlanma için her ay için en az bin 90 lira daha fazla ödemesi gerekecek.

            1 aylık en düşük borçlanma tutarı 3 bin 202 lira 56 kuruştan 4 bin 292 lira 64 kuruşa çıkacak. 2 yıllık doğum borçlanmasına 103 bin 23, 18 aylık askerlik borçlanmasına 77 bin 267 lira ödenecek. 2 yıllık doğum borçlanmasında 26 bin 161, 18 aylık askerlik borçlanmasında 19 bin 621 lira fark oluşacak. Halen yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 4 bin 503 lira 60 kuruş öderken, bu tutar da yeni asgari ücretle 6 bin 36 lira 52 kuruşa çıkacak. 1 aylık borçlanmada bin 532 lira 92 kuruş fark oluşacak.

                İHYA FARKI
                Bağ-Kur'lular 1 aylık ihya için 3 bin 452 lira 70 kuruş öderken, bu tutar 1 Temmuz'dan itibaren bin 175 lira 22 kuruş artışla 4 bin 627 lira 92 kuruşa çıkacak.



                PRİMLER DEĞİŞİYOR
                İSTEĞE BAĞLI SİGORTA:                 En az 3 bin 202 lira 56 kuruş olan isteğe bağlı sigorta primi 4 bin 292 lira 64 kuruşa yükselecek. Ev kadınları için bu primin bin 430 lira 88 kuruşunu devlet karşılayacak.

                GENEL SAĞLIK SİGORTASI: Aylık 300,24 liraya aile boyu sağlık imkanından yararlanıyordu. Bu tutar 402,44 liraya çıktı. Hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 336 liradan az olanların primini devlet karşılarken, şimdi bu tutar 4 bin 471 lirayı bulacak.

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                Haberler Ekonomi Asgari ücret 11.402 TL! İşsiz, stajyer, anne ve hastalar ne alacak? Sosyal yardımlar nasıl etkilenecek? Primlerde yeni tutarlar ne olacak?
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