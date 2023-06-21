Asgari ücret 11.402 TL! İşsiz, stajyer, anne ve hastalar ne alacak? Sosyal yardımlar nasıl etkilenecek? Primlerde yeni tutarlar ne olacak?

GELİRLER ARTIYOR

İŞSİZLİK MAAŞI: Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, halen damga vergisi kesilmiş olarak en az 3 bin 972, en çok 7 bin 945 lira. Şimdi en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 liraya yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI: Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 10 bin 8 lirayken, 13 bin 414 lira 50 kuruşa yükselecek. Damga vergisi kesilmiş olarak bu ay işten ayrılana her yıl için 9 bin 932 lira 4 kuruş verilirken, 13 bin 312 lira 68 kuruş olacak.

İHBAR TAZMİNATI: Asgari ücretlilerin 2 haftalık ihbar tazminatı 3 bin 934 liradan 5 bin 273 liraya, 4 haftalık ihbar tazminatı 7 bin 868 liradan 10 bin 547 liraya, 6 haftalık ihbar tazminatı 11 bin 803 liradan 15 bin 820 liraya, 8 haftalık ihbar tazminatı ise 15 bin 737 liradan 21 bin 94 liraya yükselecek.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: En düşük rapor parası günlük yatarak tedavide 166,80 liradan 223,57, ayakta tedavide de 222,40 liradan 298,10 liraya çıkacak. Doğum izninde ödenen en düşük iş göremezlik ödeneği ise 24 bin 908 lira 80 kuruştan 33 bin 387 lira 20 kuruşa ulaşacak.



YARI ZAMANLI ÇALIŞMA PARASI: İŞKUR, ilk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye 9 bin 932 lira veriyor. Bu tutar asgari ücret zammıyla 13 bin 312 liraya çıkacak.

STAJ ÜCRETİ: Stajyerlerin en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 276 liradan bin 710, daha çok personeli olan yerlerde 2 bin 552 liradan 3 bin 420 liraya yükselecek. Kamuda Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapanlar 11 bin 402 lira alacak.