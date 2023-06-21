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    • Haberler
    • 21.06.2023 11:34
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    • 21.06.2023 11:34
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    28. dönemin ilk AK Parti grup toplantısı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ekonomi var

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ardından yeni dönemde ilk kez partisinin grup toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan'ın ekonomide yaşanan gelişmelere geniş yer ayırması bekleniyor. Emekli ve memur maaşları ile enflasyonla ilgili önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan, terörle mücadele ile diplomasiye ilişkin açıklamaları da merakla bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Yeni dönemin ilk AK Parti grup toplantısı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te yeni dönemin ilk AK Parti grup toplantısına başkanlık edecek.

    Kurban bayramı öncesi mesajlarını meclis kürsüsünden verecek. Milyonların gözü o açıklamalarda olacak.

    GÜNDEM EKONOMİ!
    Erdoğan, temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artışla çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini ifade etmişti. Grup toplantısında bu konuya ilişkin vereceği mesaj merakla bekleniyor.

    Başkan Erdoğan'ın, emeklilerin maaş zammından, enflasyonla mücadeleye milyonları ilgilendiren birçok önemli başlıkta açıklama yapması bekleniyor.

    Hükümet sadece maaş zammı vermeyecek, aynı zamanda haziran ayında ihtiyaç sahiplerine 19 milyar liralık ödeme de yapılacak. Erdoğan'ın sosyal yardımlara ilişkin açıklamaları da merak ediliyor.
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        Haberler Haberler 28. dönemin ilk AK Parti grup toplantısı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ekonomi var
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