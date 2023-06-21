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    • 21.06.2023 12:09
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    Son dakika: Suriye ve Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

    takvim.com.tr
    Suriye ve Irak’ta 5 terörist sarı poşete

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" denildi.

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