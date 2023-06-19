Andrey Karlov suikastinin talimatını veren FETÖ'cü terörist Temel Alsancak sobelendi: Teksas'ta ulra lüks yaşam

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetini gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'a suikast talimatını veren 1 numaralı firari sanık "Türkiye Emniyet Mahrem İmamı" Kadir kod adlı Temel Alsancak ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas'ta ortaya çıktı.
26 MİLYON LİRALIK VİLLADA
Dallas 842 Mustang Ridge Dr, Murphy, TX 75094 adresindeki ultra lüks villada saklanan Alsancak, 817 bin dolara satın aldığı villasına 27 Ağustos 2021'de taşınmış.
Son derece lüks villanın şu anki değeri 1.2 milyon dolar civarında. Alsancak'ın bu adrese taşınmadan önce de 2018-2021 arasında 3 yıl boyunca 3109 Fernhurst Dr, Richardson, TX adresindeki villada ikamet ettiği öğrenildi.
PARAVAN ŞİRKETLER
Alsancak'ın eşinin ve kızının üstüne ticari firma açıp kapattığı tespit edildi. 4 ayrı paravan şirket kurup 2'sini fesih ettiği belirlenirken, 12 Ağustos 2020'de "KYLP INC" adlı şirketi 811 ALPHA DR ST 331, RICHARDSON, TX 75081 adresinde, 1 ŞUBAT 2023'te "ALSANJAK T1 LLC" adlı şirketi, 21 Ocak 2021'de "ALKİN LLC" adlı şirketi kurduğu belirlendi.
Yine 21 Nisan 2021'de Richardson bölgesinde "UMUT KEBAB HOUSE LLC" adlı bir şirketi kurduğu, 10 Mart 2023 tarihinde bu şirketi de kapattığı öğrenildi. Firari FETÖ'cünün hem istihbari gizlenme hem de firar eden örgüt üyelerinin çalışma vizesi alabilmesi için bu şirketleri paravan olarak gösterme amacıyla kurduğu tespit edildi.