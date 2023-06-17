AK Parti'den yerel seçimler reçetesi: 11 büyükşehrin röntgeni çekilecek

AK Parti, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için harekete geçti. Başta 11 büyükşehrin röntgeni çekilecek.
"FETRET DEVRİNDEN ÇIKARTACAĞIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2020'de çıkan yangının ardından restorasyonu tamamlanan Vaniköy Camisi'nin resmi açılış töreninde İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Erdıoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresince hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadesini kullandı.