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    • 17.06.2023 07:20
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    • 17.06.2023 07:20
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    AK Parti'den yerel seçimler reçetesi: 11 büyükşehrin röntgeni çekilecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Vaniköy Camii'nin açılış töreninde yaptığı açıklamada İstanbul yerel hizmetler noktasında fetret devrine girdiğini belirterek, seçimlerde İstanbul'u bu dönemden çıkaracaklarını vurguladı. AK Parti'de başta İstanbul olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen büyükşehirleri fetret devrinden çıkarmak için hazırlıklar başladı. 2019-2023 seçimleri detaylı olarak analiz edilerek oyların düştüğü ilçelerde anket çalışması yapılacak, tercihi başka partilere yapan seçmenler için kadın ve gençlik kolları tam kadro sahada olacak.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den yerel seçimler reçetesi

    AK Parti, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için harekete geçti. Başta 11 büyükşehrin röntgeni çekilecek.

    "FETRET DEVRİNDEN ÇIKARTACAĞIZ"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2020'de çıkan yangının ardından restorasyonu tamamlanan Vaniköy Camisi'nin resmi açılış töreninde İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

    Erdıoğan, "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı. Ancak İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresince hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum." ifadesini kullandı.

    2019 VE 2023 MASAYA YATIRILACAK
    İstanbul başta olmak üzere 11 büyükşehir seçim kazanılması adın hazırlıklar başladı.

        2019 ve 2023 seçimlerinin sonuçları masaya yatırılıyor. Bu kapsamda her iki seçimin detaylı analizi yapılacak. AK Parti, 14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde görece oylarının düştüğü illerde seçmene özel anket çalışmaları yapacak.

        11 BÜYÜKŞEHİRDE ÖZEL ÇALIŞMA
        2019 seçimlerinde muhalefetin aldığı 11 büyükşehir için özel çalışma yapılacak. CHP'nin yönetimindeki 11 büyükşehirin 5 yıllık performansı detaylı olarak incelenecek. 2019'da vaat edilen projelerin gerçekleşme oranlarına bakılacak.

        KADIN VE GENÇLİK KOLLARI SAHADA
        Oy tercihini başka partiye yapan seçmen için kadın ve gençlik kolları tam kadro çalışacak. AK Parti belediyeleriyle birlikte koordinasyon içinde çalışılacak. Sandık bazlı çalışmalar kapsamında oy kaybının yaşandığı bölgelerde kanaat önderleriyle görüşmeler sıklaştırılacak.

            Hazırlanan analizler kapsamında partinin oylarının arttığı ve görece azaldığı ilçeler tek tek belirlenecek. Oy kaybı ve artışının nedenleri araştırılacak.

            REHAVETE KAPILMAYIN UYARISI
            Varsa sorunların çözümü noktasında koordinasyon çalışması yapılacak. Oy artışı yaşanan il ve ilçelerde rehavet uyarısı olacak. Rehavete kapılmamak için özveri ile çalışılacak.

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            Haberler Haberler AK Parti'den yerel seçimler reçetesi: 11 büyükşehrin röntgeni çekilecek
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