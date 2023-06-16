SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? İnstagram hikaye yüklenmiyor! Whatsapp fotoğraf, sesli mesaj, video gönderilmiyor!

GEÇİCİ İNSTAGRAM HESABI DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram kullanımına geçici olarak ara vermek isteyen sosyal medya kullanıcıları, geçici İnstagram hesabı dondurma işlemi için platformdaki ilgili ayarları araştırıyor. Instagram uygulamasında böyle bir buton yer almadığı için bilgisayardan ya da telefondan Instagram hesabı geçici olarak nasıl dondurulur sorusu bu işleme dair araştırmalar arasında yer alıyor. Yukarıda yer alan pembe butona tıklayarak hesabınızı dondurabilir, mavi linke tıklayarak hesabınızı silebilirsiniz. İnstagram hesap silme ve Instagram hesabı dondurma işlemleri için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

➜ Yukarıdaki ilgili linke tıklayarak öncelikle giriş işleminizi gerçekleştirin.

➜ Ardından sağ üstte bulunan "Profili Düzenle" linkine tıklayın.

➜ Daha sonra "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın.

➜ Bir sonraki adımda, "Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusuyla karşılaşacaksınız. Açılan ekrandaki hesap kapatma nedenlerinden birini seçin.

➜ Son adımda, "Hesabı Geçici Olarak Kapat" butonuna tıklayın. Bu adımları tamamladığınızda Instagram hesap dondurma işlemini tamamlamış olacaksınız.