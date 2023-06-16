SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? İnstagram hikaye yüklenmiyor! Whatsapp fotoğraf, sesli mesaj, video gönderilmiyor!
SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ?
Sosyal medya uygulamaları Facebook, İnstagram ve Whatsapp'ta an itibariyle bazı kullanıcılar çeşitli sorunlar yaşıyor. Ancak meydana gelen soruna ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz gelmedi. Bilgi geldiğinde haberimizde yer alacak.
INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?
Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.