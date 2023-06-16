Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 16.06.2023 22:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2023 22:47
    ABONE OL

    SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? İnstagram hikaye yüklenmiyor! Whatsapp fotoğraf, sesli mesaj, video gönderilmiyor!

    SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? İnstagram hikaye yüklenmiyor! Whatsapp fotoğraf, sesli mesaj, video gönderilmiyor!

    SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? İnstagram hikaye yüklenmiyor! Whatsapp fotoğraf, sesli mesaj, video gönderilmiyor!

    SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? İnstagram hikaye yüklenmiyor! Whatsapp fotoğraf, sesli mesaj, video gönderilmiyor!

    SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ?

    Sosyal medya uygulamaları Facebook, İnstagram ve Whatsapp'ta an itibariyle bazı kullanıcılar çeşitli sorunlar yaşıyor. Ancak meydana gelen soruna ilişkin herhangi bir resmi açıklama henüz gelmedi. Bilgi geldiğinde haberimizde yer alacak.

    INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

    Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.

        GEÇİCİ İNSTAGRAM HESABI DONDURMA NASIL YAPILIR?

        Instagram kullanımına geçici olarak ara vermek isteyen sosyal medya kullanıcıları, geçici İnstagram hesabı dondurma işlemi için platformdaki ilgili ayarları araştırıyor. Instagram uygulamasında böyle bir buton yer almadığı için bilgisayardan ya da telefondan Instagram hesabı geçici olarak nasıl dondurulur sorusu bu işleme dair araştırmalar arasında yer alıyor. Yukarıda yer alan pembe butona tıklayarak hesabınızı dondurabilir, mavi linke tıklayarak hesabınızı silebilirsiniz. İnstagram hesap silme ve Instagram hesabı dondurma işlemleri için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

        ➜ Yukarıdaki ilgili linke tıklayarak öncelikle giriş işleminizi gerçekleştirin.

        ➜ Ardından sağ üstte bulunan "Profili Düzenle" linkine tıklayın.

        ➜ Daha sonra "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın.

        ➜ Bir sonraki adımda, "Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusuyla karşılaşacaksınız. Açılan ekrandaki hesap kapatma nedenlerinden birini seçin.

        ➜ Son adımda, "Hesabı Geçici Olarak Kapat" butonuna tıklayın. Bu adımları tamamladığınızda Instagram hesap dondurma işlemini tamamlamış olacaksınız.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Letonya - Türkiye | CANLI
        Haberler Haberler SOSYAL MEDYA ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? İnstagram hikaye yüklenmiyor! Whatsapp fotoğraf, sesli mesaj, video gönderilmiyor!
            loading
            SON DAKİKA