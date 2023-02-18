Anadolu'da inşa ve ihya zamanı: Kentler yeniden kurulacak

Yaşanan büyük deprem felaketinden sonra Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, iktidar da önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarına başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar, ilgili kurum temsilcileri ve AK Parti kurmayları ile yaptığı toplantılarda değerlendirme ve öneriler ele alındı.
Bu değerlendirme ve öneriler şöyle:
KOORDİNATÖR VALİ
Bundan sonraki süreci yönetmek için uzmanlardan oluşan deprem üst kurulu kurulması, depremin vurduğu illerdeki işlerin hızla yürütülmesi için koordinatör bir vali atanması konuşuldu.
Bu sistemde her ilin kendi valisi olacak, ancak depremle ilgili işler koordinatör valinin denetiminde devam edecek.
AFET BAKANLIĞI
Sabah gazetesinin haberine göre; yıllardan beri tartışılan afet bakanlığının bu süreçte kurulması tekrar gündemde. Böylece deprem başta olmak üzere doğal afetler ile daha etkin mücadele hedefleniyor.