Anadolu'da inşa ve ihya zamanı: Kentler yeniden kurulacak

Yaşanan büyük deprem felaketinden sonra Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, iktidar da önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarına başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar, ilgili kurum temsilcileri ve AK Parti kurmayları ile yaptığı toplantılarda değerlendirme ve öneriler ele alındı.

Bu değerlendirme ve öneriler şöyle:

KOORDİNATÖR VALİ

Bundan sonraki süreci yönetmek için uzmanlardan oluşan deprem üst kurulu kurulması, depremin vurduğu illerdeki işlerin hızla yürütülmesi için koordinatör bir vali atanması konuşuldu.