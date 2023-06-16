İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 16 Haziran 2023 İnstagram ve Whatsapp noldu, neden çöktü? WP, İnstagram hatası!

WHATSAPP DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Android platformda karşılaşılan bu hata aslında kullanıcının mobil cihazı ile ilgili bir sorundur. Aslında bu hatayı birkaç adımda çözmek mümkün.

"WhatsApp durduruldu" hatasının çözümü için telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar > WhatsApp yolunu izleyin ve "Önbelleği Temizle"yi seçin. Daha sonra telefonunuzu yeniden başlatın.

Eğer bu işlem sonucunda "WhatsApp durduruldu" hatası almaya devam ediyorsanız telefonunuzdan, WhatsApp uygulamasını kaldırın. Daha sonra Play Store üzerinden Whatsapp'ın en güncel sürümünü indirin. Hata sorunu düzelecektir.