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    • Haberler
    • 16.06.2023 22:31
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    • 16.06.2023 22:55
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    İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 16 Haziran 2023 İnstagram ve Whatsapp noldu, neden çöktü? WP, İnstagram hatası!

    Son dakika İnstagram, Facebook ve Whatsapp kullanıcıları an itibariyle sorun yaşadığını bildiriyor. İnternet arama motorlarında ''Instagram bu içerik yüklenemiyor! Instagram hikaye, fotoğraf paylaşamıyorum! Hikaye sorunu'' şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki İnstagram, Whatsapp, Faceook çöktü mü, neden çöktü? 16 Haziran 2023 İnstagram ve Whatsapp noldu, ne zaman düzelecek? WP, İnstagram hatası!

    İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

    Son dakika İnsgragram ve Whatsapp kullanıcıları an itibariyle sorun yaşadığını bildiriyor. Peki İnstagram, Whatsapp çöktü mü, neden çöktü? 16 Haziran 2023 İnstagram ve Whatsapp noldu? WP, İnstagram hatası!

    İNSTAGRAM, WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

    Son dakika İnsgragram ve Whatsapp kullanıcıları an itibariyle sorun yaşadığını bildiriyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimizde eklenecektir.

    WHATSAPP DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

    Android platformda karşılaşılan bu hata aslında kullanıcının mobil cihazı ile ilgili bir sorundur. Aslında bu hatayı birkaç adımda çözmek mümkün.

    "WhatsApp durduruldu" hatasının çözümü için telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar > WhatsApp yolunu izleyin ve "Önbelleği Temizle"yi seçin. Daha sonra telefonunuzu yeniden başlatın.

    Eğer bu işlem sonucunda "WhatsApp durduruldu" hatası almaya devam ediyorsanız telefonunuzdan, WhatsApp uygulamasını kaldırın. Daha sonra Play Store üzerinden Whatsapp'ın en güncel sürümünü indirin. Hata sorunu düzelecektir.

        INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

        Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır. Ya da Instagram'ın bizzat kendisinden kaynaklanan bir teknik sorun söz konusudur.

        GEÇİCİ İNSTAGRAM HESABI DONDURMA NASIL YAPILIR?

        Instagram kullanımına geçici olarak ara vermek isteyen sosyal medya kullanıcıları, geçici İnstagram hesabı dondurma işlemi için platformdaki ilgili ayarları araştırıyor. Instagram uygulamasında böyle bir buton yer almadığı için bilgisayardan ya da telefondan Instagram hesabı geçici olarak nasıl dondurulur sorusu bu işleme dair araştırmalar arasında yer alıyor. Yukarıda yer alan pembe butona tıklayarak hesabınızı dondurabilir, mavi linke tıklayarak hesabınızı silebilirsiniz. İnstagram hesap silme ve Instagram hesabı dondurma işlemleri için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

        ➜ Yukarıdaki ilgili linke tıklayarak öncelikle giriş işleminizi gerçekleştirin.

        ➜ Ardından sağ üstte bulunan "Profili Düzenle" linkine tıklayın.

        ➜ Daha sonra "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın.

        ➜ Bir sonraki adımda, "Hesabını neden kapatıyorsun?" sorusuyla karşılaşacaksınız. Açılan ekrandaki hesap kapatma nedenlerinden birini seçin.

        ➜ Son adımda, "Hesabı Geçici Olarak Kapat" butonuna tıklayın. Bu adımları tamamladığınızda Instagram hesap dondurma işlemini tamamlamış olacaksınız.
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        Haberler Haberler İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? 16 Haziran 2023 İnstagram ve Whatsapp noldu, neden çöktü? WP, İnstagram hatası!
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