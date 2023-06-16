FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ÇÖKTÜ? 16 Haziran 2023 Son dakika: Facebook neden açılmıyor, sorun mu var? IS Facebook down!

Facebook çöktü mü, neden çöktü sorusu kullanıcılar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre Facebook kullanıcıları yeni bir sorunla karşılaştı. Facebook kullanıcıları an itibariyle fotoğraf yüklemede sıkıntı yaşıyor. Peki Facebook neden açılmıyor, sorun mu var?
FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
Kullanıcılar, 'Üzgünüz, yeni hiç fotoğraf yüklenmedi. Lütfen tekrar dene' uyarısıyla karşılaşıyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez haberimizde yer verilecektir.
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