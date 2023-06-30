Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 30.06.2023 08:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.06.2023 08:02
    ABONE OL

    2023 MSB MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr! MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan ediliyor. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl tercihler 29 Mayıs'ta sona ermişti. Peki 2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte 2023 MSB MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr!

    MSÜ tercih sonuçları açıklandı! Tıkla, sonucu gör!

    MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan ediliyor. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl tercihler 29 Mayıs'ta sona ermişti. Peki 2023 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte 2023 MSB MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr!

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Son dakika MSÜ tercih sonuçları açıklandı! Açıklama şöyle:

    Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Ön Başvuru Sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

    Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Fransa yangın yeri!
    Haberler Haberler 2023 MSB MSÜ tercih sonucu sorgulama ekranı: personeltemin.msb.gov.tr! MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
        loading
        SON DAKİKA