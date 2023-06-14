Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.06.2023 08:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.06.2023 08:18
    ABONE OL

    Seçimde hüsrana uğrayan FETÖ'cüler kaçışları hızlandırdı: Yunan'a şikayet ettiler

    14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın aldığı açık galibiyet FETÖ'de yıkıma neden oldu. Sözde yönetici ve üst düzey isimlerin ülkeye dönüş planları başka bahara kalırken, yurt içinde bulunan teröristler ülkeyi terk etmek için kaçak geçiş planlarını hızlandırdı. Yunanistan'a kaçan 56 FETÖ'cü aileleri ile çektikleri görüntüyle "Siyasi baskılar ve haksız yargılamalar nedeniyle ülkemizi terk etmek zorunda kaldık" diyerek Türkiye'yi, sığınmacılara karşı uyguladığı insanlık dışı davranışlar nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken Yunanistan'a şikâyet etti.

    takvim.com.tr
    FETÖ’de panik havası!

    Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini var oluş mücadelesi olarak gören FETÖ'nün sözde yöneticileri ve üst düzey isimleri, terör ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklenmesi için sosyal medya hesaplarından propaganda yaptı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesiyle birlikte FETÖ mensuplarının hayalleri suya düştü. Örgüt üyelerinin paniğe kapıldıkları ve kaçış için plan yaptıkları ortaya çıktı.

    FETÖ'CÜLERİN ORTAK ADAYI KILIÇDAROĞLU
    6'lı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz" ifadeleri öne çıkmıştı.

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde yöneticileri ve üst düzey isimleri örgüt mensuplarına sürekli Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi gerektiğini beyan etti.

    FETÖ'CÜLERDEN DESTEK MESAJLARI
    FETÖ mensuplarının aktif şekilde kullandıkları sosyal medyada koalisyon lehine algı çalışması yapıldı. Terör ittifakı kesin olarak iktidara geliyor algısını oluşturmak için firari FETÖ'cü Emre Uslu sosyal medya hesabından "Biletimizi Aldık Geliyoruz" diyerek yaptığı rezervasyon fotoğraflarını paylaştı.

        İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "En çok aranan teröristler listesi" içerisinde mavi kategoride yer alan Emre Uslu, Twitter'da açtığı sohbet odasının ismini "Kılıçdaroğlu aday, rejimde panik havası" yaparak Kılıçdaroğlu'na destek verdi. FETÖ'nün Fuat Avni'si Said Sefa, "En zor anlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

        FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan sosyal medya hesabından "Milletin, Millet İttifakı'na gösterdiği tepki @RTErdoğan'ın önündeki en büyük baraj. Erdoğan koltuktan kalkmamak için her şeyi yapacak ama karşısında kenetlenmiş millet var. İşi artık daha zor" ifadeleriyle paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığına selam çaktı.

        FETÖ'cü firari eski futbolcu Hakan Şükür "İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu. Hayırlı ve yolunuz açık olsun" ifadeleri ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi.

            FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven de "Bugün altı lideri bir araya getiren, krizi fırsata dönüştüren, kamuoyunun tepkisi, talebiydi. Süreci halk yönetti. Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın adayı olacaktı, halkın adayı oldu" şeklinde paylaşımların ardından videolarla AK Parti'ye karşı kara propagandaya başladı.

            Firari Can Dündar ise sosyal medya hesabından "#Muharremİnce'ye çağrı" hastang ile "Tarihe güneşli günlerin gölgesi olarak geçmeyin. Gelin, #Kılıçdaroğlu'na destek verin. Bu işi ilk turda bitirelim" şeklinde destek mesajı yayınlandı.

            İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPIYOR
            Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesiyle birlikte FETÖ mensuplarının hayalleri suya düştü. Örgüt içerisinde panik havası olduğu ve kaçış için plan yaptıkları ortaya çıktı. İnsan kaçakçılığı yapan FETÖ'cüler kendi örgüt mensuplarını kaçırdıkları tespit edildi.

                Türkiye'den gönderdiği örgüt mensuplarının bilgilerini Yunanistan'daki FETÖ'cü insan kaçakçılarına ileten örgütün, Yunanistan'a kaçmayı başaran örgüt üyelerinin orada karşılanmasını ve yardımcı olunmasını sağladığı belirlendi.

                YUNANİSTAN'A ŞİKÂYET ETTİLER
                İnsan kaçakçıları tarafından Yunanistan'a kaçırılan 56 FETÖ'cü aileleri ile çektikleri video ile acındırarak Türkiye'yi sığınmacılara karşı uyguladığı insanlık dışı davranışlar nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken Yunanistan'a şikâyet ettikleri görüldü.

                FETÖ'cüler tek tek isimlerini sayarak "Siyasi baskılar ve haksız yargılamalar nedeniyle ülkemizi terk etmek zorunda kaldık" şekilde paylaşımda bulundu.

                    Ardından Orestiada'da Yunan askerlerine teslim olup sığınma başvurusu yapan FETÖ'cü avukatların talepleri kabul edildiği öğrenildi.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    İsveç’in NATO üyeliği için Ankara’da kritik görüşme
                    Haberler Haberler Seçimde hüsrana uğrayan FETÖ'cüler kaçışları hızlandırdı: Yunan'a şikayet ettiler
                        loading
                        SON DAKİKA