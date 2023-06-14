Seçimde hüsrana uğrayan FETÖ'cüler kaçışları hızlandırdı: Yunan'a şikayet ettiler

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini var oluş mücadelesi olarak gören FETÖ'nün sözde yöneticileri ve üst düzey isimleri, terör ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklenmesi için sosyal medya hesaplarından propaganda yaptı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesiyle birlikte FETÖ mensuplarının hayalleri suya düştü. Örgüt üyelerinin paniğe kapıldıkları ve kaçış için plan yaptıkları ortaya çıktı.

FETÖ'CÜLERİN ORTAK ADAYI KILIÇDAROĞLU

6'lı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz" ifadeleri öne çıkmıştı.