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    • Ekonomi
    • 12.06.2023 12:18
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    • 12.06.2023 12:36
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    Asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta? 13 HAZİRAN 2023 1. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI | Temmuz ara zammı ne zaman belli olacak?

    Asgari ücret 2023 zammı için yarın detaylar netleşiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı belirleme çalışmaları kapsamında yarın ilk toplantısını yapacak. Asgari ücretteki maaş artışı bütün iş kollarını kapsayacak. Peki asgari ücret toplantısı saat kaçta? İşte asgari ücrette merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı belirleme çalışmaları kapsamında yarın ilk toplantısını yapacak. Peki, asgari ücret toplantısı saat kaçta? İşte detaylar...

    ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere yarın saat 14.00'te toplanacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç yarın başlıyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. Toplantının saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

    MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRA

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

    Asgari ücrete 2002 yılından bu yana yapılan artış oranı yüzde 264,3 olurken Temmuz ayında yapılacak ara zam 85 milyon vatandaşın cebine yansıyacak. Bu artış toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerindeki ücretler başta olmak üzere tüm ücretleri de artırıcı bir etkiye sahip bulunuyor. Yeni asgari ücretle birlikte, en düşük aylık ihbar, kıdem tazminatı, emzirme yardımı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, staj ücreti, GSS primi, Bireysel Emeklilik Kesintisi başta olmak üzere birçok gelir, sosyal destek kalemi de artacak.

        ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Türk-İş, TİSK heyeti katılacak. Birinci toplantıda bugün net 8 bin 506 lira (brüt 10 bin 8 lira) olan asgari ücrete ilişkin beklentiler, enflasyon başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirilecek. Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak.

        2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI BİRÇOK VATANDAŞIN GELİRİNİ ARTIRACAK

        İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni asgari ücretin brüt rakamı geçerli olacak. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirleniyor, işveren bu ücretin altında ödeme yapamıyor. Asgari ücrete yapılacak zammın asgari ücret üzerinde ücretle çalışanlar için de artışı gündeme getirmesi bekleniyor.

        TİSK'ten ASGARİ ÜCRET açıklaması
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        Haberler Ekonomi Asgari ücret toplantısı yarın saat kaçta? 13 HAZİRAN 2023 1. ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI | Temmuz ara zammı ne zaman belli olacak?
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