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    • Haberler
    • 12.06.2023 10:00
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    • 12.06.2023 10:20
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    CHP’li Melek Mızrak Subaşı'nın foyası seçimden sonra döküldü: Zam kararına önce karşı çıktı sonra onayladı

    Bilecik Belediye Başkanı CHP’li Melek Mızrak Subaşı, Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın şehir içi ulaşıma zam kararına karşı çıkarak, “Fiyatları Belediye Meclisi belirler” itirazında bulunmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanmasının ardından harekete geçen Subaşı, zamlı tarifeyi herhangi bir değişiklik yapmadan onayladı. Büyükşehirlerdeki toplu ulaşım fiyatlarından bile fazla olan ücretler büyük tepki çekti.

    takvim.com.tr
    CHP’li başkanın zam tepkisi kısa sürdü

    Bilecik'te, Şoförler ve Otomobilciler Odası geçtiğimiz ay şehir içi ulaşım ücretlerine zam yaptı. Seçim öncesi ulaşım zammına karşı çıkan ve "Fiyatları Belediye Meclisi belirler" diyen Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, seçimler bittikten sonra aynı zamlı fiyatları meclisten geçirdi.

    "YETKİ BELEDİYE MECLİSİ'NDE!"
    Bilecik Şoförler Odasının şehir içi ulaşıma zam kararının kendilerine sorulmadan alındığını belirterek Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından alınan kararın hukuksuz olduğunu ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehir içi dolmuş ücretlerinin ücretlerini belirlenme yetkisinin Belediye Meclisi'nde olduğunu söylemişti.

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yaşanan bu durumu adeta şova dönüştüren Subaşı, halkın yanında olduğunu ima etmiş ve "Bu konuda yetki Belediye Meclisimizde. Bu yüzden gündeme taşıma kararı aldık.

    Bu konuyu ücret tarife komisyona göndereceğiz. Oradan çıkan kararı uygulatacağız. Şu an ilimizde hukuksuz bir durum var. Zabıtalarımızda bu konuda gerekli çalışmaları yapıyorlar" demişti.

        SEÇİM BİTTİ ZAM AYNEN ONAYLANDI
        Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından ulaşıma zam konusu Belediye Meclisine taşıyan CHP'li Subaşı, bir ay önce karşı çıktığı zamlı fiyatları aynen onayladı.

        Bilecik'te şehir içi ulaşım tam ücretlerde 10 TL'ye öğrenci ücretlerinde ise 8,5 TL'ye yükseltildi. Uygulanan fiyatların Büyükşehirlerin ulaşım ücretlerinden bile fazla olması şaşkına çevirdi.

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        Haberler Haberler CHP’li Melek Mızrak Subaşı'nın foyası seçimden sonra döküldü: Zam kararına önce karşı çıktı sonra onayladı
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