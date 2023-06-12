CHP’li Melek Mızrak Subaşı'nın foyası seçimden sonra döküldü: Zam kararına önce karşı çıktı sonra onayladı

Bilecik'te, Şoförler ve Otomobilciler Odası geçtiğimiz ay şehir içi ulaşım ücretlerine zam yaptı. Seçim öncesi ulaşım zammına karşı çıkan ve "Fiyatları Belediye Meclisi belirler" diyen Belediye Başkanı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, seçimler bittikten sonra aynı zamlı fiyatları meclisten geçirdi.

"YETKİ BELEDİYE MECLİSİ'NDE!"

Bilecik Şoförler Odasının şehir içi ulaşıma zam kararının kendilerine sorulmadan alındığını belirterek Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından alınan kararın hukuksuz olduğunu ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, şehir içi dolmuş ücretlerinin ücretlerini belirlenme yetkisinin Belediye Meclisi'nde olduğunu söylemişti.