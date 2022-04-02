Ekmeğe zam ulaşıma zam suya zam! İşte Mansur Yavaş'ın 3 yıllık başarısız karnesi

MANSUR YAVAŞ DÖNEMİ:

7 Ocak 2020: 90 kuruş

1 Temmuz 2020: 1 lira

4 Ocak 2021: 1 lira 25 kuruş

2 Mart 2022: 2 lira

ULAŞIMA YÜZDE 160 ZAM

Asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini iddia eden ve "Ulaşımda biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz" diyen Mansur Yavaş, tam bilet ücretlerine yüzde 160 zam yaptı.

AK PARTİ DÖNEMİ:

31 Mart 2019: 2,50 TL (TAM BİLET)

MANSUR YAVAŞ DÖNEMİ:

2 Eylül 2019: 3,25 TL (TAM BİLET)

5 Ocak 2022: 4,50 TL (TAM BİLET)

15 Mart 2022: 6,50 TL (TAM BİLET)

ASGARİ ÜCRETLİLERE 52 TANE OTOBÜS BİLETİ SÖZÜ

Mansur Yavaş, asgari ücretlilerin işe gidip gelmesi için 52 adet otobüs bileti vereceğini açıklamıştı. Yavaş; "Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun, minibüs olsun biz karşılayacağız. Yeter ki işe gitsin. Troleybüs gibi raylı sistemlerle Dışkapı'dan, Cebeci'den, diyelim ki Beşevler'den Kızılay'a ücretsiz gelecekler. Asgari ücretlilere yardım alanlarında şunu vaad etmiştim. 'Size ben 52 tane otobüs bileti vereceğim. Sadece işe gidin gelin'" iddiasında bulunmuştu. Ücretsiz olan aktarmayı paralı hale getirdi. ABB Meclisi'nin 8 Kasım'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı.

"SUDAN PARA KAZANILMAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Mansur Yavaş suya da yüzde 80 zam gerçekleştirdi.

Yavaş, aday olduğu dönemde, 22 Şubat 2019'da, iş yerlerindeki su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" iddia etmişti. Yavaş, seçimlerinden önce su zammın çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Su parasını tayin ederken, maliyet atı çok cüzi karla vermeye devam edeceğiz. Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su parası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek. Yardım alan ailelerin 50 lirası elde kaldı. Onlar farkında değiller. 50 lirayla aileler çocuklarına 1-1.5 kilo et alıyorlar, süt alıyorlar, çocuklarına bot ve giyecek kaban alıyorlar. 50 liranın önemi o kadar çok ki yardım alan aileler arasından" iddiasında bulundu.

5 SENE İÇERİSİNDE 58 KİLOMETRE METRO HATTI

Mansur Yavaş; 9 Ocak 2019 tarihinde "5 yıl içerisinde 58 kilometre metroyu planlıyoruz. Zaten Atapark projesi çok çabuk yapılabilecek proje. Her tarafta ağaçlandırmaya uygun yollar var. İnşallah en kısa zamanda başlayacağız" iddiasında bulundu. Yavaş, 11 Ocak 2021 tarihinde ise "Mamak'ı AŞTİ-Dikimevi arasındaki ANKARAY hattına bağlayacak raylı sistemler projemizde yeni bir adım atıyoruz. Yaklaşık 7,4 kilometre ve 8 istasyondan oluşan projemizin zemin etüt sondaj çalışmalarına başladık" dedi. 5 yıl içerisinde 58 kilometre metro yapacağını iddia eden Mansur Yavaş, üç sene içinde metro sadece 7.4 kilometrelik hattın proje ihalesini yaptı.

HALK TV'DEN ANKARA BÜYÜKŞEHİR'E 30 BİN LİRALIK YEMEK FATURASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki BEL-PA AŞ'nin, Halk TV'ye 30 bin lira yemek ödemesi yaptığı ortaya çıktı. SABAH'a konuşan BEL-PA A.Ş. Eski Muhasebe Müdürü İlhan Göksu, "İşlerden uzak tutulmaya çalışılsak da şahit olduğumuz olaylar oldu. Halk TV'nin muhasebesi bu bilgiyi benimle paylaşırken 'Nasıl olsa bizim belediyenin muhasebesi' rahatlığı içindeydi" ifadelerini kullandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Halk TV hakkında inceleme başlatacağı bildirildi.

AYNI SAYACA 170 LİRA FAZLADAN VERDİ

SABAH; Mansur Yavaş'ın, Kütahya Belediyesi'nin 209 liraya aldığı aynı sayaca 170 lira fazladan vererek 380.4 TL ödediğini ortaya çıkardı. Mansur Yavaş, 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazladan vererek kamuyu zarara uğratmasına ilişkin kamuoyuna açıklamada bulunmadı.

MANSUR YAVAŞ'IN ÖVDÜĞÜ İHALE USULSÜZ YAPILMIŞ

Mansur Yavaş'ın övdüğü mezarlıklar lahit kapağı alım ihalesinde usulsüzlük yapıldığı Sayıştay raporuyla belgelendi. Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Denetim Raporu'nda, Lahit ve Lahit Kapağı Alım İşinin Pazarlık Usulü İle İhale Edilmesi'nde, ihalenin, 21/b pazarlık usulü kullanılarak gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, ihalenin pazarlık usulü ile yapılma şartlarını taşımadığına dikkat çekildi.

87 MİLYON LİRA KAMU ZARARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kamuyu 87 milyon lira zarara uğrattı. Belediyenin uzak ilçe ve köy yollarına asfalt dökme işi, yasaya aykırı çıktı. SABAH'ın ulaştığı Sayıştay raporuna göre; kış öncesi dökülen asfalt bozuldu, 87 milyon lira kamu zararı var.

KİTRE BEBEK VURGUNU

SABAH'ın, "Bu da 'kitre' bebek vurgunu" başlıklı haberinde; "Mansur Yavaş'ın talimatıyla Beypazarı Kent Müzesi'ne alınan 44 kitre bebeği için 366 bin lira ödendiği, Büyükşehir'in tanesine 11 bin 500 lira ödediği bebeklerin, internette 150 liradan satıldığına dikkat çekilmişti.

DERE ISLAHI DİYE KAZDILAR KEPÇEYLE HAZINE ARADILAR

Ankara'da 28 Kasım 2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının karıştığı inanılmaz bir define avcılığı skandalı yaşandı. Belediye personeli iş makineleriyle define ararken yakalandı. Selami Aktepe'nin olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından, Kızılcahamam ilçesi Kırköy'de "sözde muhtarın talebi üzerine" dere ıslahı yapmak üzere çalışma evrakı düzenlendiği ortaya çıktı

ULUS TRAFİĞİNİN YERİN ALTINA İNMESİ

Mansur Yavaş, seçimlerden önce Ulus ve Kızılay yeniden projesi kapsamında Ulus trafiğinin yerin altına indireceğini söyledi ancak hiçbir işlem yapılmadı.

Sabahın erken saatlerinde Halk Ulaşım adı altında ücretsiz ulaşım hizmeti yapacağını söyledi ancak yapmadı. Kızılay'a belirli zamanlarda meydanın araç trafiğine kapatılmasının sözünü verdi ancak bu projeyi de hayata geçiremedi.