HALKA ARZ TAKVİMİ 2023 Pasifik Eurasia Lojistik halka arz kaç lot verdi? Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sonuçları!

Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sonuçları takip ediliyor. 6-7 Haziran 2023 tarihinde talep toplama işlemlerini tamamlayan Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. Bu nedenle konuyla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Pasifik Eurasia Lojistik halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...