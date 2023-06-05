CHP'li Mahmut Tanal seçim yenilgisi sonrası soluğu tatilde aldı! Deniz kenarından pozuna tepki yağdı

TEPKİ YAĞDI

Paylaşım CHP yandaşlarını adeta çıldırttı. Sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı.

ECE ÜNER'DEN OLAY SÖZLER

CHP'ye yakınlığıyla bilinen sunucu Ece Üner de duruma tepki gösterenler arasındaydı. Üner, "Adam kazandığının ertesi günü "çalışın, çalışın, daha çok çalışın" diyor. Muhalefettekiler soluğu tatilde alıyor. Böyle muhalefet doğru değil hatta yanlış bile değil…" ifadelerini kullandı.

SEÇİMİN ÜZÜNTÜSÜYLE FOK BALIĞI GİBİ KENDİSİNİ DENİZE BIRAKTI

Bir kullanıcı ise Tanal'ın denize atladığı bir görüntüyü paylaşarak, "Seçimi kaybetmenin üzüntüsüyle tatile çıkan CHP milletvekili Mahmut Tanal, fok balığı gibi kendini denize bıraktı." dedi.