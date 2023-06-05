CHP'li Mahmut Tanal seçim yenilgisi sonrası soluğu tatilde aldı! Deniz kenarından pozuna tepki yağdı

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
ERDOĞAN KABİNEYİ AÇIKLADI
Seçimin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Erdoğan son olarak Kabine'yi açıklayıp "Türkiye Yüzyılı'nın nakış nakış işleneceği" mesajını verdi.
CHP TATİLE ÇIKTI
CHP'nin yaşadığı seçim hezimetine tepkiler sürerken Kemal Kılıçdaroğlu "Mücadeleye devam edeceğiz. Buradayız" mesajıyla koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi. Kılıçdaroğlu'nun vurdumduymaz tavrını Cumhuriyet Halk Partili isimler de benimsedi!
MAHMUT TANAL DENİZ KENARINDAN POZ VERDİ
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal seçim yenilgisinin etkileri sürerken kendisini tatile attı.
Mahmut Tanal, "Günaydınlar. Sağlıklı ,huzurlu ve esenlikler dolu bir hafta diliyorum." ifadelerine yer vererek deniz kenarından bir fotoğraf paylaştı.