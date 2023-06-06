CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal: Depremzedeleri bıraktı kaçak yıkıma koştu

Enkaz altında bulunan binlerce depremzedenin imdadına koşmak yerine iş makinelerini izinsiz ve hukuksuz bir yıkıma yönlendiren Adana ve Hatay Büyükşehir Belediyeleri, büyük bir skandala imza attıkları yetmezmiş gibi, yaşanan olaydan bir gün sonra yurt civarındaki iş makinelerinin sayısını arttırdı. Tüm çabalarına rağmen yurt binası hukuksuz bir şekilde yıkıldı. Şirketin hiçbir evrakı da kurtarılamadı.

ENKAZA GİTMEDİ

Enkazda insanlar kurtarılmayı beklerken depremden sonra yapılan bu hukuksuz ve izinsiz yıkım sırasında kaç insanın yaşamını yitirdiğinin sorgulanmasını belirten şirket sahibi, şüphelilerin cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.