CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'dan skandal: Depremzedeleri bıraktı kaçak yıkıma koştu

Asrın deprem felaketinin hemen ardından Hatay'a iş makinelerini götüren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, büyük bir skandala imza attı.
FIRSAT BİLDİLER
Devletin tüm kurumları afetzedelerin yardımına koşarken, insanlar enkazlarda kurtarılmayı beklerken Karalar, galeri sahibi arkadaşı Halef G. ile kardeşinin yardımına koştu. Karalar, galeri sahibinin yıllardır kavgalı olduğu hemen bitişikteki yan yatmış yurt binasını depremi fırsat bilerek yıkımını sağladı.
Sabah gazetesinin haberine göre; 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 kenti vuran asrın deprem felaketinde büyük yara alan Hatay'da akıl almaz bir skandal yaşandı.
Suç duyurusu dilekçesine göre olay şöyle gelişti:
Antakya-İskenderun yolunda, Güzelburç mevkiinde bulunan, boş haldeki Hatay Özel Kız Öğrenci Yurdu'nun sahipleri ile hemen yanındaki oto galerinin sahipleri arasında uzun süreden beri anlaşmazlık vardı.
YARDIM İSTEDİ
Bu süreçte iki işyeri arasına istinat duvarı da örüldü. Depremde ağır hasar alan yurt binası istinat duvarı nedeniyle esneyemeyince yıkılmadı ancak yan yattı. İddiaya göre bunu fırsat bilen galeri sahipleri Halef G. ile kardeşi Adnan G., yurt binasını apar topar yıktırmak istedi.